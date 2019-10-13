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Кобейн, Элвис, Меркьюри. Как выглядят и сколько стоят дома ушедших рок-звезд
Источник материала: Tut.by
Сегодня поклонники знаменитых музыкантов готовы заплатить миллионы за ничем не примечательный дом, где когда-то жил их кумир. Для фанатов не важно элитное расположение, красивая отделка или мебель из дорогих пород дерева, главное — атмосфера и дух, который сохранился со времен любимого исполнителя.
Коттедж Курта Кобейна 7,5 млн долларов
Стоимость дома солиста группы Nirvana Курта Кобейна и его жены Кортни Лав в Сиэтле, штат Вашингтон, составляет 7,5 млн долларов. Они купили коттедж в январе 1994 года и жили в нем со своей дочерью Фрэнсис Бин.
Площадь здания составляет 743 кв. м. На участке есть небольшое озеро. В оранжерее этого коттеджа Кобейн 5 апреля 1994 года покончил с собой.
Трейлер Элвиса Пресли за 67 тысяч долларов
Стоимость дома на колесах, в котором жили король рок-н-ролла Элвис Пресли и его жена Присцилла, составляет 67,6 тысяч долларов — именно за столько он был недавно куплен одним из фанатов.
Музыкант приобрел дом в Мемфисе в 1960-х годах. Трейлер был изготовлен американской компанией Delta. В нем две комнаты и кухня, интерьер сохранился со времен Элвиса.
Дом Честера Беннингтона за 2,1 млн долларов
Cтоимость дома солиста Linkin Park Честера Беннингтона составляет 2,1 млн долларов. Особняк с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами расположен в богатом районе Лос-Анджелеса на краю полуострова Пало-Верде.
Здание построено в стиле модерн и окружено скалами. Именно здесь в 2017 году было обнаружено тело солиста Беннингтона.
Усадьба Кита Флинта за 1,9 млн долларов
Стоимость коттеджа солиста британской группы Prodigy Кита Флинта составляет 1,9 млн долларов. Двухэтажное здание расположено в Эссексе. Здесь красные люстры, множество необычных картин, а гостиная украшена щупальцами черного чудовища.
Неподалеку расположено озеро, вокруг которого Флинт любил кататься на лошади и гулять с собаками. Именно в этом доме музыкант покончил с собой.
Дом Фреди Меркьюри за 1,3 млн долларов
Стоимость дома в Уэльсе, где в 1970-х годах жил солист группы Queen Фреди Меркьюри, составляет 1,3 млн долларов. В двухэтажном здании есть студия звукозаписи и картинная галерея.
Помимо главного дома, на территории усадьбы есть еще два гостевых коттеджа. Кроме вокалиста Queen, особняк в разное время принадлежал членам таких рок-групп, как Black Sabbath и Genesis.
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