Нацбанк выпустит обновленные банкноты в 20 и 50 рублей

Источник материала: Ежедневник



БелТА

Нацбанк выпустит в 2020 году обновленные банкноты 20 и 50 рублей. Об этом сообщил 14 октября зампредседателя Нацбанка Дмитрий Лапко в ходе международной нумизматической конференции "Белорусскому рублю - 25".

Зампред Нацбанка напомнил, что обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей введены в обращение с 20 мая 2019 года. Они разработаны на основе 5-ти и 10-ти рублевых банкнот, находящихся в обращении с 2016 года. С учетом требований времени в дизайн банкнот были внесены изменения. В частности, в соответствие с актуальным внешним видом приведены изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот. В просветительских целях на банкнотах указаны названия архитектурных сооружений.

Защитный комплекс банкнот образца 2009 года разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требуется его оптимизация и усиление, передает БелТА.