ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк выпустит обновленные банкноты в 20 и 50 рублей

14.10.2019 17:35 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Нацбанк выпустит обновленные банкноты в 20 и 50 рублей

БелТА

Нацбанк выпустит в 2020 году обновленные банкноты 20 и 50 рублей. Об этом сообщил 14 октября зампредседателя Нацбанка Дмитрий Лапко в ходе международной нумизматической конференции "Белорусскому рублю - 25".

Зампред Нацбанка напомнил, что обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей введены в обращение с 20 мая 2019 года. Они разработаны на основе 5-ти и 10-ти рублевых банкнот, находящихся в обращении с 2016 года. С учетом требований времени в дизайн банкнот были внесены изменения. В частности, в соответствие с актуальным внешним видом приведены изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот. В просветительских целях на банкнотах указаны названия архитектурных сооружений.

Защитный комплекс банкнот образца 2009 года разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требуется его оптимизация и усиление, передает БелТА.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк выпустит в 2020 году обновленные банкноты 20 и 50 рублей. Об этом сообщил 14 октября зампредседателя Нацбанка Дмитрий Лапко в ходе международной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые определили, когда человечество разделилось на бедных и богатых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика