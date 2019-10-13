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В Беларуси приняли решение о создании IT-вуза

14.10.2019 18:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси приняли решение о создании IT-вуза
АиФ

IT-вуз намерены создать в Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин после совещания у главы государства по отдельным вопросам развития страны в цифровой сфере, передает БЕЛТА.

В Беларуси приняли решение о создании IT-вуза Лукашенко обещает IT-сектору дальнейшую поддержку

Совещание стало продолжением встречи Президента с представителями IT-сферы в Парке высоких технологий, которая прошла в апреле этого года. На ней активно обсуждались вопросы образования и подготовки специалистов для отрасли. На совещании эта тема, по словам Александра Турчина, получила логическое завершение: глава государства поддержал предложение о создании IT-вуза.

"Это предложение не только IT-сообщества, но и наших ведущих вузов: БГУ и БГУИР. Думаю, в ближайшее время мы внесем на рассмотрение главы государства соответствующий проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность этого учреждения образования", - сказал первый вице-премьер.

Учредителями IT-вуза выступят Парк высоких технологий, БГУ, БГУИР и крупные компании - резиденты ПВТ. Открыть учреждение планируют к новому учебному году. Какое название он получит, пока неизвестно. Президент поручил проработать его и потребовал, чтобы в мире оно обязательно ассоциировалось со страной.

"Это будет наша попытка готовить специалистов очень высокого уровня, - отметил Александр Турчин. - На первоначальном этапе планируем принимать на обучение около 180 абитуриентов. Предполагаем, что обучение в вузе будет платным, без бюджетного финансирования". Для поддержки одаренных ребят планируется разработать систему грантов.

В правительстве обратили внимание, что в новом вузе будут готовить кадры не для конкретных компаний и не только для IT-отрасли, а в целом для страны. "Если мы серьезно подходим к вопросам цифровизации экономики, нам эти специалисты будут нужны в каждой сфере, - добавил первый заместитель премьер-министра. - Наша задача - создать условия для того, чтобы наша наиболее талантливая молодежь не уезжала из страны".

На совещании глава государства подчеркнул, что с созданием нового учебного заведения важно не забывать про уже существующие университеты и развивать их. По его мнению, конкуренция будет способствовать повышению качества образовательных услуг.

Во время мероприятия со стороны IT-сообщества прозвучало также предложение об экспериментальном IT-образовании на базе школьного. Инициатором выступил предприниматель, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, который выразил готовность взять шефство над несколькими школами, чтобы сформировать там профильные классы. Эта идея нашла поддержку у главы государства.

 
 
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Учредителями IT-вуза выступят Парк высоких технологий, БГУ, БГУИР и крупные компании - резиденты ПВТ. Открыть учреждение планируют к новому учебному году. Какое...
 
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