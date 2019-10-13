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Погода на неделе: теплая и сухая погода

14.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе.

Во вторник, 15 октября, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем будет от плюс 12 по северу до 23 градусов тепла по югу страны.

В среду, 16 октября, будет преимущественно без осадков, лишь по северо-западу страны малоактивный атмосферный фронт обусловит в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по северо-востоку до 12 градусов выше нуля по западу. Днем будет 14-21 градус тепла, по югу страны воздух прогреется до 23 градусов.

В четверг, 17 октября, под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет в основном 12-18 градусов тепла, по югу - плюс 19-21.

В пятницу, 18 октября, местами по северной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по югу - плюс 18-20.


Источник: БелТА

 
 
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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе.
 
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