Стартовала широкомасштабная профилактическая акция ГАИ «Добрая дорога детям!»

Источник материала: Виртуальный Брест

День матери — международный праздник в честь матерей , который традиционно в Беларуси отмечается 14 октября.









Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, хранить и оберегать ребенка. Жизнь каждого человека начинается с мамы, а вот сохранить эту жизнь, научить безопасно жить в этом мире – задача общая. В этот светлый праздник ГАИ инициировала широкомасштабную профилактическую акцию «Добрая дорога детям» с посещением двух базовых школ Кобринского района: Болотской и Рынковской. А поддержали идею сразу несколько организаций: ООО «Перфект» и ОАО «Брестское мороженое» выделили свою продукцию для сладкого стола, а ЗАО «ЗападГАЗавтосервис» предоставил автомобиль безопасности дорожного движения, жилеты повышенной видимости и фликеры.





Школы выбраны неслучайно. В школах обучаются в среднем по 50 учеников, именно в таких школах дети не имеют тех возможностей, которые есть в городских больших школах. И чтобы мероприятие стало настоящим праздником на помощь сотрудникам ГАИ пришли юные инспекторы дорожного движения из средней школы деревни Большие Мотыкалы, которые в песнях и тематических номерах по Правилам дорожного движения обучали детей дорожной грамоте.







