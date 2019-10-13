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Стартовала широкомасштабная профилактическая акция ГАИ «Добрая дорога детям!»
14.10.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
День матери — международный
Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, хранить и оберегать ребенка. Жизнь каждого человека начинается с мамы, а вот сохранить эту жизнь, научить безопасно жить в этом мире – задача общая. В этот светлый праздник
Школы выбраны неслучайно. В школах обучаются в среднем по 50 учеников, именно в таких школах дети не имеют тех возможностей, которые есть в городских больших школах. И чтобы мероприятие стало настоящим праздником на помощь сотрудникам ГАИ пришли юные инспекторы дорожного движения из средней школы деревни Большие Мотыкалы, которые в песнях и тематических номерах по Правилам дорожного движения обучали детей дорожной грамоте.
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День матери — международный праздник в честь матерей, который традиционно в Беларуси отмечается 14 октября. Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку,...
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