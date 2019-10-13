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В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

14.10.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Специальное учение с силами и средствами разведки государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Поиск-2019" торжественно открылось на Обуз-Лесновском полигоне, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Представители Вооруженных Сил Беларуси

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Во время открытия учения

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Олег Белоконев

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

В церемонии открытия приняли участие национальные контингенты военнослужащих шести стран - Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана. Воинов-разведчиков приветствовал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев. Он отметил, что в последние годы интеграционные процессы в военной сфере среди государств - участников ОДКБ активно развиваются. "Организация договора о коллективной безопасности сегодня является многофункциональной универсальной структурой, ставшей основным инструментом коллективной безопасности на постсоветском пространстве", - подчеркнул начальник Генштаба ВС.

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Представители Вооруженных Сил Армении

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Учение пройдет в два этапа с 14 по 18 октября на территории четырех полигонов - Обуз-Лесновском, Домановском, Чепелево и Осиповичском. Всего задействовано около 2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Представители Вооруженных Сил Кыргызстана

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

К участию привлечены также подразделения внутренних войск МВД и МЧС Беларуси. "Поиск-2019" проводится в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019".

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Представители Вооруженных Сил Российской Федерации

"В современных условиях сложно переоценить значение разведки - как в мирное время, так и на всех этапах зарождения и развития вооруженного конфликта", - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. - Поэтому мы уделяем особое внимание системе подготовки разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Целями таких учений ставим повышение профессионального мастерства самих воинов-разведчиков, выработку и освоение новых форм и способов управления и ведения разведки, повышение опыта и профессионального мастерства военнослужащих".

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Представители Вооруженных Сил Таджикистана

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Подобные учения проводятся с 2016 года, на территории Беларуси - впервые. Участникам предстоит выполнить сложные разноплановые задачи. "Подразделения будут вести все виды разведки, включая воздушную, специальную, войсковую, инженерную, артиллерийскую, радиационную, химическую, биологическую. Подготовка и вывод разведорганов в районы выполнения боевых задач будут проводиться как наземным, так и воздушным и водным путями, в том числе ночью с использованием высотного кислородного оборудования", - пояснил журналистам руководитель учения - заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси Игорь Король.

В Брестской области началось учение разведорганов ОДКБ "Поиск-2019"

Анатолий Сидоров

После церемонии открытия участники "Поиск-2019" направились к местам выполнения учебно-боевых задач.

 
 
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