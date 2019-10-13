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Памятный знак пограничникам появился в Пинске

14.10.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске сегодня торжественно открыли памятный знак пограничникам всех поколений. Мероприятие посвящено 26-летию Пинского пограничного отряда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак пограничникам появился в Пинске

Идея о создании мемориала зародилась в Пинском погранотряде около года назад. Инициативу поддержали руководство Государственного пограничного комитета, представители ветеранских организаций пограничников Пинска и Пинского района, местные жители, ранее проходившие службу в различных подразделениях погранвойск. Они собрали средства на строительство памятного знака. Откликнулись также городские и районные предприятия и организации.

Памятный знак пограничникам появился в Пинске

Мемориал установили на пересечении улиц Брестская и Завальная. Его автор - местный художник и скульптор Сергей Жилевич. На 12-тонном камне он изобразил образы пограничников разных поколений. Вместе с новым памятником обустроили и зеленую зону: заложили небольшой скверик, проложили пешеходные связи, установили освещение и малые архитектурные формы.

Памятный знак пограничникам появился в Пинске

"Воины-пограничники всегда надежно оберегали наше Отечество, при необходимости первыми вставали на пути врага. И в мирное время, и в дни военного лихолетья добросовестно выполняли возложенные на них задачи. Эти качества присущи стражам границ всех времен", - отметил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Он обратил внимание, что создание мемориала - в первую очередь дань памяти воинам, сражавшимся в Великой Отечественной войне и исполнявшим интернациональный долг в Афганистане. "Мы, благодарные потомки, помним о подвиге наших отцов и дедов", - добавил Анатолий Лаппо.

Памятный знак пограничникам появился в Пинске

Председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец подчеркнул, что нынешние пограничники с честью продолжают заложенные предыдущими поколениями традиции. В церемонии открытия монумента приняли участие сотрудники органов погранслужбы, молодежь, представители общественности. Присутствующие возложили цветы к мемориалу, почтили память защитников Отечества минутой молчания.

Памятный знак пограничникам появился в Пинске

Накануне, 13 октября, Пинский пограничный отряд отпраздновал свое 26-летие. В зоне его ответственности находятся по шесть застав и постов, четыре автомобильных и один железнодорожный пункты пропуска, расположенные на границе с Украиной на территории Столинского, Пинского, Ивановского, Дрогичинского и Кобринского районов Брестской области.

 
 
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  В Пинске сегодня торжественно открыли памятный знак пограничникам всех поколений. Мероприятие посвящено 26-летию Пинского пограничного отряда, сообщает...
 
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