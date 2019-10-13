Минчане сходят с ума по «Джокеру» и еще 4 картины, которые смотрели в кино на выходных чаще всего

Источник материала: Tut.by

Никогда такого не было и вот опять: в трех разных сетях минских кинотеатров на выходных смотрели одни и те же фильмы. Первую позицию в Silver Screen, «КиноМинска» и Falcon Club Бутик Кино уверенно занимает «Джокер», какими еще лентами наслаждались минчане в прошедшие выходные — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

Silver Screen «Джокер» «Эверест» «Гемини» «Дождливый день в Нью-Йорке» «Девушки бывают разные»

Предсказать прокатный успех «Джокера» было несложно, и уже вторую неделю подряд в кино идет гигантская армия фанатов комиксов и любителей фильмов «на подумать». Психологический триллер только в первые прокатные выходные собрал в США почти 94 миллиона долларов. В России картина о становлении злодея из комиксов DC тоже стала лидером проката. И Беларусь, как вы понимаете, не исключение.

«КиноМинска» «Джокер» «Эверест» «Гемини» «Девушки бывают разные» «Дождливый день в Нью-Йорке «

Если про первый фильм из рейтинга вы уже все знаете, расскажем о втором. Это детская анимация «Эверест» и она вторую неделю пытается догнать «Джокера», но пока тщетно. В целом, мы не имеем ничего против: милые семейные фильмы должны быть в прокате, и если минчанам не лень выбираться семьей из дома — это отлично. Конкуренцию «Джокеру» и «Эвересту» с этой недели составляет боевик «Гемени», который ворвался на третью строчку. Четверную и пятую позицию занимают «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Девушки бывают разные».

Falcon Club Бутик Кино «Джокер» «Гемини» «Дождливый день в Нью-Йорке» «Эверест» «Девушки бывают разные»

«Дождливый день в Нью-Йорке» тоже фигурирует во всех кинотеатрах, к тому же это фильм легендарного Вуди Аллена, поэтому давайте подробней остановимся именно на нем. Картина не смогла выйти в американский прокат из-за сексуального скандала, который преследовал режиссера последний год. Но скандал не помешал выйти картине в минский прокат и ею останутся довольны все, кто полюбил Вуди Аллена во времена «Вики, Кристина, Барселона» или «Полночь в Париже». «Дождливый день в Нью-Йорке» — типичный Аллен 2010-х. И кажется, мы знаем, где на прошлых выходных минчане устраивали свидания. И у вас есть шанс повторить этот успех на этой неделе.

Полный график кинопремьер Минска

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