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Список дня: лучшие порноактёры и порноактрисы 2019 года

14.10.2019 17:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Америке объявили результаты премии Pornhub Awards 2019. Мероприятие по вручению наград провел Pornhub: в этом году на Бродвее отметили более сорока лауретов, так как участвовали не только порноактеры, но и студии. Приводим этот список.

Самой популярной порноактрисой стала Lana Rhoades:

А самым популярным порноактером — Jordi El Niño Polla:

Johnny Sins — выбор девушек:

И Abella Danger — тоже выбор девушек:

Лучшая актриса лесбийского порно — Abigail Mac:

Rocco Siffredi — лучший актёр в категории больших размеров:

Natalie Mars — самая популярная транс-модель:

Sarah Mirabelli (Pinky) — лучшая модель плюс сайз по версии фанатов:

Полный список читайте по ссылке.

Кроме того, лучшим каналом назвали Brazzers, а любимой студией — Blacked. Главной звездой Pornhub посчитали Instagram-блогершу Белль Дельфин, которая пообещала фанатам завести канал на Pornhub. Девушка сдержала обещание, но вместо порно опубликовала видео с двусмысленными названиями — например, «Белль Дельфин играет со своей киской», в котором она гладит плюшевую кошку.

Читайте по теме: Как пишутся заголовки к порно-роликам. Лингвистический анализ, проведённый на видео с котиками

 
 
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В Америке объявили результаты премии Pornhub Awards 2019. Мероприятие по вручению наград провел Pornhub: в этом году на Бродвее отметили более сорока лауретов, так как...
 
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