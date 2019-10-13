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Список дня: лучшие порноактёры и порноактрисы 2019 года
Источник материала: KYKY>
В Америке
Самой популярной порноактрисой стала Lana Rhoades:
А самым популярным порноактером — Jordi El Niño Polla:
Johnny Sins — выбор девушек:
И Abella Danger — тоже выбор девушек:
Лучшая актриса лесбийского порно — Abigail Mac:
Rocco Siffredi — лучший актёр в категории больших размеров:
Natalie Mars — самая популярная транс-модель:
Sarah Mirabelli (Pinky) — лучшая модель плюс сайз по версии фанатов:
Полный список читайте по
Кроме того, лучшим каналом назвали Brazzers, а любимой студией — Blacked. Главной звездой Pornhub посчитали Instagram-блогершу Белль Дельфин, которая пообещала фанатам завести канал на Pornhub. Девушка сдержала обещание, но вместо порно опубликовала видео с двусмысленными названиями — например, «Белль Дельфин играет со своей киской», в котором она гладит плюшевую кошку.
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