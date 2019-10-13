Список дня: лучшие порноактёры и порноактрисы 2019 года

Источник материала: KYKY

В Америке объявили результаты премии Pornhub Awards 2019. Мероприятие по вручению наград провел Pornhub: в этом году на Бродвее отметили более сорока лауретов, так как участвовали не только порноактеры, но и студии. Приводим этот список.

Самой популярной порноактрисой стала Lana Rhoades:

А самым популярным порноактером — Jordi El Niño Polla:

Johnny Sins — выбор девушек:

И Abella Danger — тоже выбор девушек:

Лучшая актриса лесбийского порно — Abigail Mac:

Rocco Siffredi — лучший актёр в категории больших размеров:

Natalie Mars — самая популярная транс-модель:

Sarah Mirabelli (Pinky) — лучшая модель плюс сайз по версии фанатов:

Полный список читайте по ссылке .

Кроме того, лучшим каналом назвали Brazzers, а любимой студией — Blacked. Главной звездой Pornhub посчитали Instagram-блогершу Белль Дельфин, которая пообещала фанатам завести канал на Pornhub. Девушка сдержала обещание, но вместо порно опубликовала видео с двусмысленными названиями — например, «Белль Дельфин играет со своей киской», в котором она гладит плюшевую кошку.