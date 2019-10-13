В Речице ЗИЛ не пропустил Audi - водитель легковушки в больнице

Источник материала: Tut.by

В Речице грузовик не пропустил легковушку. Пострадал один человек, сообщает районная газета «Дняпровец».



Фото: ОГАИ Речицкого РОВД

ДТП произошло утром 13 октября на улице Пролетарской. Водитель ЗИЛа при повороте налево не пропустил ехавший прямо во встречном направлении Audi.

В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в травматологическое отделение.