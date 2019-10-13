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В Речице ЗИЛ не пропустил Audi - водитель легковушки в больнице
Источник материала: Tut.by
В Речице грузовик не пропустил легковушку. Пострадал один человек,
ДТП произошло утром 13 октября на улице Пролетарской. Водитель ЗИЛа при повороте налево не пропустил ехавший прямо во встречном направлении Audi.
В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в травматологическое отделение.
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В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.
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