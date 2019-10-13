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Путина в Саудовской Аравии встречали три вида полиции

14.10.2019 19:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прилетели – с охотничьим кречетом. У дворцовой охраны – по большому черному пистолету.

Президент России Владимир Путин прилетел Эр-Рияд, чтобы встретиться с королем Сальманом и наследным принцем, а также принять участие в учредительном заседании экономического совета обоих государств. Учитывая, насколько закрытая страна Саудовская Аравия, «Салiдарнасць» решила внимательнее присмотреться к этому визиту.



Как сообщает Telegram-канал «Пул №3», президент России привез в подарок королю охотничьего кречета по прозвищу Альфа.

На трассе от аэропорта к королевскому дворцу через каждые 100-200 метров стояла полиция, дорожная полиция, дипломатическая полиция и бронемашины военных. 


На въезде во дворец – проверка с собакой. Затем российского гостя ждал конный кортеж, который сопровождал лимузин с Путиным по огромной безлюдной территории до самого дворца.

Во дворце сопровождающие главу России журналисты обратили внимание на почетный караул. Точнее, что у каждого охранника – по большому черному пистолету.



В обед состоялась торжественная встреча первых лиц государств, и, как уже отметили российские СМИ, это был пышный прием. Видеосюжеты демонстрируют, что десятки местных чиновников выстроились, чтобы по очереди пожать руку Путину.

В состав российской делегации входит, кроме прочих, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Короля Сальмана в числе первых сопровождал наследный принц Мухаммед бин Салман.
 
 
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Прилетели – с охотничьим кречетом. У дворцовой охраны – по большому черному пистолету.
 
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