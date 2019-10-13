За последние 10 месяцев в незаконном обороте наркотиков задержаны 23 подростка

"Злободневной темой по-прежнему является участие несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств. Количество преступлений с их участием постепенно снижается: в этом году задержано 23 человека. Но здесь важно помнить, что каждый случай — не просто нарушение закона, а трагедия для всей семьи. И неважно, речь идет о смертельной зависимости или о длительном сроке лишения свободы. При этом основной площадкой, через которую молодежь вовлекают в криминальную деятельность, по-прежнему остается интернет", — сказал Казакевич.









В статье НГ приведена статистика по количеству уголовных дел, возбуждённых за незаконный оборот наркотиков в интернете. В 2015 году их было 323, а к 2018-му цифра выросла до 734. За 8 месяцев 2019 года таких преступлений было 533.









На фоне увеличения уровня общеуголовной преступности количество наркопреступлений снижается, отмечает Казакевич. В 22 раза снизилось количество передозировок наркотиками несовершеннолетних. Последний случай гибели несовершеннолетних зарегистрирован в 2014 году, говорится в статье "НГ".





Летом Еврорадио писало о трёх подростках, которые сделали 44 закладки наркотиков. Их судили по части 3 статьи 328 УК — незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Двое несовершеннолетних получили по 10 лет лишения свободы, третий — 9. С учётом амнистии сроки уменьшились на 2 года.



