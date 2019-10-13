Елизавета II выступила в парламенте. Она не надела корону Британской империи — в третий раз за 66 лет правления

РБК . «Для правительства всегда оставался приоритетом выход из ЕС к 31 октября», — цитирует Елизавету II





Во время своей речи она добавила, что после выхода из Евросоюза Кабинет министров представит парламенту 26 законопроектов в сферах торговли, миграции, сельского хозяйства, рыболовства, борьбы с преступностью. С Евросоюзом Британия продолжит выстраивать отношения на принципах добрососедства и сотрудничества.





Британские СМИ обратили внимание, что на этот раз Елизавета II не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента. Корона украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма.







