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Оппозиция "взяла" Сенат Польши

14.10.2019 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Партия власти Польши "Право и справедливость" получила наибольшее количество сенаторов в новом составе верхней палаты парламента, однако депутатов от оппозиции совокупно будет больше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Право и справедливость" будет иметь 48 сенаторов. Тогда как "Гражданская коалиция" -  44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".


В предыдущем созыве Сената в "Права и справедливости" был 61 мандат.

На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг потив друга, поэтому ей удалось достичь такого хорошего результата.

Победа оппозиции в Сенате размывает монобольшинство "Права и справедливости", которая победила на выборах в Сейм.
 
 
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Партия власти Польши "Право и справедливость" получила наибольшее количество сенаторов в новом составе верхней палаты парламента, однако депутатов от оппозиции...
 
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