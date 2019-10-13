Mercedes в шестой раз подряд стал обладателем Кубка конструкторов

17-й этап "Формулы-1" Гран-при Японии из-за природных катаклизмов оказался скомканным. В воскресенье прошла и квалификация, и гонка, пишет "Российская газета".





В квалификации не оказалось равных пилотам Ferrari Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру, а лучший из Mercedes - Боттас, стал лишь третьим. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso получил 14-ю стартовую позицию.





Однако гонка для Mercedes в очередной раз сложилась неудачно. Они проиграли старт, пропустив вперед Боттаса, а Феттель лишь чудом смог избежать штрафа за фальстарт. Во втором повороте произошла авария с участием Леклера и Макса Ферстаппена из Red Bull. Эти пилоты сразу же выбыли из числа претендентов на победу.









В итоге Боттас удержал преимущество и стал первым. Феттель пришел к финишу вторым, третьим стал второй пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Четвертый результат у Александра Элбона из Red Bull.





Благодаря этому успеху Mercedes набрал 612 очков и в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов. У Ferrari 435 очков, у Red Bull - 323.





В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 338 очков. Вторым идет Боттас - 274, третье место у Леклера - 223.