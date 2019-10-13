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Mercedes в шестой раз подряд стал обладателем Кубка конструкторов

14.10.2019 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победой пилота Mercedes Валттери Боттаса завершился Гран-при Японии по автогонкам в "Формуле-1". Немецкая команда в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.

17-й этап "Формулы-1" Гран-при Японии из-за природных катаклизмов оказался скомканным. В воскресенье прошла и квалификация, и гонка, пишет "Российская газета".

В квалификации не оказалось равных пилотам Ferrari Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру, а лучший из Mercedes - Боттас, стал лишь третьим. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso получил 14-ю стартовую позицию.

Однако гонка для Mercedes в очередной раз сложилась неудачно. Они проиграли старт, пропустив вперед Боттаса, а Феттель лишь чудом смог избежать штрафа за фальстарт. Во втором повороте произошла авария с участием Леклера и Макса Ферстаппена из Red Bull. Эти пилоты сразу же выбыли из числа претендентов на победу.


В итоге Боттас удержал преимущество и стал первым. Феттель пришел к финишу вторым, третьим стал второй пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Четвертый результат у Александра Элбона из Red Bull.

Благодаря этому успеху Mercedes набрал 612 очков и в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов. У Ferrari 435 очков, у Red Bull - 323.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 338 очков. Вторым идет Боттас - 274, третье место у Леклера - 223.
 
 
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Победой пилота Mercedes Валттери Боттаса завершился Гран-при Японии по автогонкам в "Формуле-1". Немецкая команда в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
 
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