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От воспитательницы в детском саду до главной звезды женского рэпа. Интервью с Alyona Alyona

14.10.2019 19:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не соврем, сказав, что сегодня Alyona Alyona — главная девушка в украинском рэпе. Еще год назад она работала воспитательницей детского сада в поселке под Киевом, а сейчас катается по главным музыкальным фестивалям со своими движовыми треками. Как раз перед минским концертом AFISHA.TUT.BY поговорила с Аленой о татуировках, буллинге, лишнем весе и Сергее Михалке.


Фото: скриншот видео YouTube-канал alyona alyona

Кто такая Alyona Alyona?

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Алене Савраненко 28 лет. Она родилась в центральной Украине, в поселке Капитановка — там живет меньше 5000 человек. Когда Алене было 13, семья переехала в Барышевку под Киевом. Писать рэп она начала еще в 15 лет, но делала это «в стол». Только год назад девушка решилась выкладывать свои ролики с треками на YouTube. Второе видео «Голови» за месяц собрало миллион просмотров. А потом был трек «Пушка» — настоящая пушка, что сказать.

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«Фишка в том, что я вся такая пухленькая, вкусная, объемная»

— Вы работали воспитательницей детского сада, а потом ушли в рэп…

— Да, с 1 декабря прошлого года я занимаюсь только музыкой.

— Скучаете по детям из садиков?

— Конечно! Когда у меня есть выходной, я приезжаю в Барышевку и обязательно захожу к ним. Недавно меня пригласили в садик, где я работала много лет, на День педагога. Я посмотрела, как выросли дети, которых я год не видела: как они уже хорошо разговаривают, декламируют большие стихи. Я так кайфанула, вообще. На самом деле сильно скучать по детям не получается, потому что сейчас я тоже много занимаюсь благотворительностью и регулярно, раз в неделю-две, я езжу то в детский дом, то в лагерь, то в благотворительную организацию. Вижусь с ними, мотивирую их.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on Aug 5, 2019 at 11:28am PDT

— Украинские дети знают ваше творчество?

— Малыши до 6 лет очень мало знают. А вот школьники — у каждого есть телефон, все они любят слушать музыку с YouTube — прекрасно знают мое творчество. То бишь с 7 лет и выше. В принципе, в любой школе есть дети, которые слышали мои треки.

— Вы поете с ними ваши хиты?

— Все-таки куплет для артикуляционного аппарата детей чуть-чуть сложный. А вот припев со мной попеть они очень любят.

— Вы опубликовали свой первый клип на YouTube утром по дороге на работу. Весь день у вас не было интернета. Не буду спрашивать, каково это — вернуться с работы и понять, что вы стали чуть ли не главной звездой Украины. Расскажите лучше, о чем вы думали с восьми до пяти?

— Работа в садике — это такая штука, когда тебе некогда думать о домашних проблемах, о чем-то еще. В тот день, как и в последующие, я думала разве что о том, как решить моменты с поломками, питанием, доставкой (смеется). Правда, уже начали приезжать журналисты — и это очень отвлекало. Задумалась, стоит ли вообще с ними общаться — я ведь просто клип залила. Но после этого жизнь, конечно, поменялась.

— Не боялись троллинга в Сети?

— На самом деле нет. Я уже взрослая девочка. В 12 лет меня это трогало, мне было страшно, я расстраивалась. А сейчас… Ну не понравится — значит, не понравится. Дело житейское.

— В первое время отвечали хейтерам на особо гневные сообщения?

— Абсолютный игнор! Если честно, такие сообщения у меня лично вызывают не злость, не обиду, а, наверное, чувство жалости. Я понимаю, что человек, который это пишет, пытается выместить на мне какую-то обиду, считает меня слабее. Мне горестно, что у таких людей — а их очень много — что-то не так. Даже, скорее, помочь им хочется, пожалеть их.

— Насчет помощи. «Якщо образять, то клич мене» — читаете вы в треке «Булінг». Кто-то обращался к вам за помощью после выхода сингла или клипа?

— В директ написала буквально пара детей, но не из-за того, что их буллят. Прислали что-то типа: «Меня обижают, приди ко мне». Я говорю: «Кто тебя обижает? Расскажи». В ответ получаю: «О, ты ответила мне в Instagram! Я написал просто так, покажу всем, что мне звезда ответила!» И на этом все заканчивалось. На самом деле лично я не выступаю в клипе защитником всех, это больше о силе внутри каждого человека, о желании не быть обиженным. Это о чем-то чуть-чуть более глубоком, чем просто «Вот я, Алена Алена, стою на страже».

— А сами за свою педагогическую практику были свидетелями буллинга?

— Да, конечно. Старалась такие ситуации сглаживать. Дети из малоимущих или многодетных семей всегда выделяются, потому что, например, не могут себе позволить какую-то трендовую одежду. Работая с этими детьми, я пыталась им объяснить, что на самом деле крутой не тот, кто пришел в дорогих шмотках, а тот, кто бабушку через дорогу перевел. Старалась прививать им такие мысли, и они меня слышали.

— В одном из своих треков вы читаете: «Тату на обличчі — не моя фішка». А что ваша фишка?

— Моя фишка в том, что я вся такая пухленькая, вкусная, объемная — и принимаю себя такой, какая есть. Этим я символизирую весь украинский народ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on Aug 18, 2019 at 11:17am PDT

— Но у вас же есть татуировки — что за они?

— Первую — близнецов, мой знак зодиака — я сделала в 24 года на свой день рождения. Била ее у мастера на районе в моей Барышевке. Современного оборудования у него не было, и, к сожалению, вся татуировка взялась шрамом. В 27 я набила поверх нее дерево жизни — сосну с очень длинным стволом. И после этого понеслось: в Барселоне с подругой на память решили себе рыбки набить. Все-таки «Рибки» — мой первый трек, который стал очень популярным. Потом я сделала татуировку между грудей — очень хотела засохший цветок, в Украине много таких. А на правой руке, где обычно берут кровь из вены, я набила цветок с элементами петриковской росписи. В садике мы учили детей народной росписи, и за это время я влюбилась в нее. У меня даже есть идея всю правую руку — руку, которой я держу микрофон, — забить элементами украинских росписей.

— Алена, кем вы мечтали стать в детстве?

— Детский сад, в который я ходила, посезонно работал от завода, где трудились мои родители. И был сезон, когда садик не работал, а родителям все равно нужно было ходить на завод. Ну что мне было делать одной дома? У меня был магнитофон, куча папиных кассет, я ставила всю эту музыку, брала мамин дезик в виде микрофона и постоянно пела. И вот думала: «Вырасту — буду артистом». Уже в подростковом возрасте мне захотелось стать психологом-криминалистом. Во-первых, я очень любила детективы. Во-вторых, мне была близка психология: все подружки изливали мне душу, потому что я умею не только много говорить, но и много слушать. Мне хотелось порешать проблемы всех. С криминалистикой не сложилось, а вот на психолога я пошла учиться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on Jul 12, 2019 at 11:55am PDT

— А что за музыка была на папиных кассетах?

— Папа очень любил рок и околороковую музыку — альтернативную, с элементами блюза. Я слушала Led Zeppelin, Nazareth, Scorpions, Pet Shop Boys, Depeche Mode.

— Вы начали писать стихи еще в детстве. Вдруг что-то из раннего творчества вошло в тексты ваших рэп-треков?

— Нет, к сожалению. Все-таки там все чуть-чуть примитивно было. Сначала писала про что-то веселое, прикольное, детское. Потом — про жизнь украинских поэтов, про элементы украинской культуры — калину, вышиванку. Возможно, в какой-то момент я приеду на родину, достану старый школьный рюкзак, в котором лежат все мои стихи. Перечитаю и пойму: «Блин, надо об этом написать». И напишу.

«Наш суржик, кстати, очень похож на белорусский язык»

— Вы принципиально даете интервью российским СМИ по-украински?

— Если это видеоинтервью, то конечно — в него можно встроить титры. В основном я прошу, чтобы был переводчик, если это реально.

— Задам очевидно глупый вопрос. Вы же понимаете, что если бы вы читали рэп на русском языке, у вас была бы куда больше фан-база. Вам это неинтересно?

— А если бы на английском, была бы еще в 10 раз больше, чем в России. Вообще, если бы я начала рифмовать на русском языке, это было бы очень примитивно — самые простые рифмы, использованные тысячи раз. А на украинском я могу подбирать синонимы, антонимы, использовать разные литературные приемы, потому что мой словарь очень богат.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on May 28, 2019 at 9:11am PDT

— К слову, со скольких лет вы начали разговаривать на украинском?

— С юности. Мы все разговариваем на украинском, но немного на ломаном: 80% слов украинских, есть некоторые русские, но чуть-чуть видоизмененные. Наш суржик, кстати, очень похож на белорусский язык. Будучи педагогом, я начала вообще много на украинском общаться, потому что по законам Украины я должна была вести педагогический процесс на украинском языке. Плюс читала много украиноязычной литературы, и мой словарный запас очень вырос.

«Для меня Murovei больший рэпер, чем Макс Корж»

— Какая музыка сейчас играет в ваших наушниках? У вас остается время послушать что-то кроме себя?

— Я себя слушаю только на концертах, в плеере — нет (смеется). Выходят какие-то альбомы, я их скачиваю и слушаю где-то в маршрутках, поездах, где трясет и невозможно читать. Или где нет интернета — в горах, в селах, в полях. Вот тогда я надеваю наушники и стараюсь по несколько раз переслушать альбом, чтобы проникнуться им.

— Вы слушали новый альбом Face?

— Нет, зато я послушала последний релиз May Wave$, который мне показался не таким хорошим, как предыдущий. Из русского я послушала еще последний альбом Маши Hima — мне было очень интересно, но это не совсем близкое мне творчество. А последнее из зарубежного, что меня впечатлило и было у меня на репите, — это альбомы Lizzo и Brockhampton.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on Sep 13, 2019 at 8:56am PDT

— Назовете топ-3 рэперов прямо сейчас?

— Кендрик Ламар, A$AP Rocky (пауза в 5 секунд). Ну и третье место я бы, наверное, разделила между Трэвисом Скоттом и Канье Уэстом.

— У кого хотели бы выступить на разогреве?

— Мне скорее был бы интересен опыт поехать на разогреве в тур с какой-то звездой «высокого ранга». Попробовать, как это — изо дня в день ездить в новый город. Я бы хотела даже с той же Lizzo, может, по Европе проехаться. Мне было бы очень интересно посмотреть, как она выступает, как готовится.

— Как вы относитесь к фитам? За все время у вас был только один совместный трек с другой украинской рэпершей.

— Был… опубликован! А сколько еще опубликуется… Посмотрите в скором времени (снова смеется).

— Намекните хотя бы, чего ждать.

— В Украине есть суперкрасивая певица Джамала — вот с ней. С польским исполнителем у меня будет фит — жду, пока нас с ним сведут. С немецким рэпером…

— А с кем из белорусов хотели бы сделать совместку? Знаете вообще белорусских рэперов? Я могу напомнить. Самый популярный — Макс Корж…

— (Перебивает) …Не Murovei? А вот для меня Murovei больший рэпер, чем Макс Корж.

— Ну если говорить про стадионных — это, в первую очередь, Корж, ЛСП еще. Тима Белорусских недавно появился, Бакей. Знаете о таких персонажах?

— Да-да, конечно. Если бы услышала какую-то крутую демку от них, может быть, что-нибудь придумали бы. Кстати, недавно белоруска сделала кавер на мою песню «Голови» на белорусском языке, и мне это очень понравилось. Приятно, что она решила донести мою песню до белорусского народа именно на белорусском языке. Это круто.

— А про рэпера Murovei что скажете?

— Его творчество мне знакомо и близко. Еще с того времени, как он только появился, как появилась группа Slozhnie (Murovei — участник этого дуэта). Знаете, есть рэперы, а есть поэты. Вот я бы его отнесла к категории поэтов, он владеет словом, у него красивые аллегории и метафоры. Сейчас, к сожалению, уже не слежу за его творчеством.

— Есть еще Сергей Михалок, он последние годы живет в Киеве. Расскажите, насколько он там популярен? Или о нем особо не слышно?

— Я вот даже не слышала, что он живет в Украине. Но этим летом я была на многих украинских фестивалях в разных городах, и мы с ним были в лайнапах этих фестов. Даже на одной сцене пересеклись: выступала я, потом «Ляпис'98», затем Noize MC. Правда, мы не познакомились.

— Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что рэп уже в скором времени станет антитрендом. Попробуем спрогнозировать, какая музыка будет хайповой, например, через пять лет?

— Не скажу, конечно, что я прямо супер-пупер как чувствую дух времени. Мы постоянно к чему-то возвращаемся, и мне кажется, что в ближайшее время все пойдет в какой-то брейкбит, как Prodigy раньше делали. Рэп, речитатив по-любому не уйдет. Может, какой-то типичный ньюскульный рэп исчезнет или пойдет в смешение с техно, потому что техно-сцена сейчас очень растет и у нее много поклонников.

— Вы недавно говорили про Джамалу — победительницу «Евровидения-2016». А сами не планировали на «Евровидение» подаваться?

— Если честно, в свете последних событий с этим «Евровидением», как по мне, этот конкурс в Украине изжил сам себя и превратился из вокально-артистического конкурса во что-то, привязанное к политике. Все это чуть-чуть убивает музыку, творчество. Потому я не вижу смысла участвовать в конкурсе, где уже не так важны вокал, артистизм и шоу, как то, кто за кого голосовал.

— А с Неттой, победительницей «Евровидения-2018», вас часто сравнивают? Вы реально похожи!

— С момента моей популярности сравнивали регулярно. Каждый 20−30-й комментарий был об этом, такое точно мелькало. Потом все утихло, пока мы с Неттой не познакомились лично. Я выкинула фотографию с ней, и мне очень много людей написали: «Боже, вы как сестры. Как такое может быть?». Теперь все снова затихло.


Слева — Нетта, справа — Алена. Фото: jetsetter.ua

— Рэп был вашим хобби, теперь для вас это основное занятие. Появилось ли новое увлечение?

— Появилось бы, если бы я работала с восьми утра по пяти вечера. Но, к сожалению, работа ненормированная, дефицит свободного времени сказывается на всем. Но на что я максимально стараюсь выделять время — так это на чтение книг и на встречи с близкими и родными.

— Что из последнего почитали? Порекомендуете что-то?

— Я прочитала «Женщин» Чарльза Буковски — и она меня абсолютно не впечатлила. А после нее начала Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито». И это гениальная для меня книга! Я не очень люблю научную литературу, в которой много текста, нет диалогов и сюжета. Мне трудно такое читать, хотя это очень полезно. А книгу Гунеля я бы назвала психологическим тренингом личностного роста с диалогами и сюжетом. И это очень круто. Я жутко рекомендую ее всем.

— У вас в Instagram появился пост, где вы примеряете на себя образ Джоконды. В этом есть что-то кроме юмора?

— У меня в профиле есть еще какие-то классические картины, на которых я выступаю как главный персонаж вместо героев, которые там должны быть. Это чисто ирония и юмор, в команде мы называет это «китчем». Делаем такие «китчухи» и просто ржем над ними. В юности я играла в КВН, и для меня юмор в карикатурах и коллажах остается одним из самых любимых в изобразительном искусстве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on Sep 29, 2019 at 10:18am PDT

— Многие даже щуплые рэперы на концертах в Минске часто выступают под плюс или начинают задыхаться уже на пятом треке. Каково вам с физической точки зрения давать лайвы с вашей быстрой читкой…

— … И с моим весом? (Смеется). Это правда, что у полных людей одышка намного больше. Во-первых, со мной на сцене выступает бэк-МС. Это очень крутая девочка, которая реально тянет мою скорость и дикцию. Какие-то две строчки она выучила, у нее хорошо получается — и я позволяю ей вообще вместо меня читать, а я могу в это время подышать. Ну и на сцене я не прыгаю прямо сильно, как какие-то рэп- или рок-звезды. У меня большая грудь, она бьет по легким, что портит качество звука, он начинает дрожать. А вот моя бэк-вокалистка выполняет функцию человека для кача, она может зажигать.

Концерт Alyona Alyona пройдет в Минске уже в канун Хеллоуина.

Когда: 31 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 35 рублей.

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Не соврем, сказав, что сегодня Alyona Alyona - главная девушка в украинском рэпе. Еще год назад она работала воспитательницей детского сада в поселке возле Киева, а сейчас...
 
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