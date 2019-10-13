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«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси – 53 % женщин, из них в репродуктивном возрасте находится 43 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И нет, наверное, в мире сильнее инстинкта, чем материнский. Героини нашего сюжета об этом знают, как никто другой, ведь им этот статус дался неимоверной ценой.
А счастье едва ли было возможным – казалось тогда. Теперь малышка Настя – двигатель их любви.
Заложницей двух колес Анна стала в 14. Несчастный случай. Помогала родственникам с ремонтом и выпала из окна 5 этажа. Суровый приговор судьбы и психологическая ломка: «Как жить?».
В ассоциации инвалидов-колясочников познакомилась со своим будущим супругом. После свадьбы, пожив для себя, оба пришли к мысли, что их возможности не могут ограничить от самого главного смысла – быть родителями.
Риски на всех этапах процесса слишком велики: забеременеть – удача, родить здорового малыша – чудо. Но отказаться от мечты невозможно. Две заветные полоски на тесте, и в день рождения супруга Анна сообщила: «У нас будет ребёнок».
Анна Шевко, мама:
Столкнулись с рядом проблем. Перед каждым приемом надо было взвешиваться, мне приходилось с братом ездить в заготовительный пункт и взвешиваться отдельно, и потом только идти на приём. Но несмотря на все это, выдержали и справились, и вот такое чудо получилось.
Семейная шутка «на колясках и с коляской!» как нельзя точно описывает невероятность эмоций их колеса судьбы. 2 ноября Настеньке исполнится три года. Три года каждая минута, которых наполнена материнским смыслом.
Анна Шевко:
РНПЦ «Мать и дитя». Эти заглавные слова отделяет коротки союз «И», здесь делают все, чтобы расстояние между этими родными понятиями и в жизни было, как можно ближе друг к другу.
В клинике помогают стать мамами пациентками с самыми тяжелыми случаями. Однако медики предупреждают, что твердое желание все же не всегда совместимо с реальными диагнозами. А истории со счастливым концом не для каждой женщины – руководство к действию.
Иван Курлович, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя»:
Струны души не нарочно задеваем за живое и малыш, словно чувствует волнение мамы, подает голос.
Оксана Шведова, дважды мама:
16 дней назад витебчанка Оксана во второй раз стала мамой. Ей – 34, из них – 28 с анамнезом «сахарный диабет 1 типа». Самая сложная форма и стаж заболевания ставили под угрозу возможность слышать персональное обращение «Мама».
Оксана Шведова:
Ныне первоклассник Богдан, 6 с половиной летний назад заставил поверить: чудеса случаются! Счастье и уверенность вдохновили супругов на еще один заход в роддом.
Счастье любит тишину. Она не любит рассказывать, как это сложно – сохранить и выносить, этот неимоверно тяжелый опыт растворяет в памяти первый крик малыша и улыбка. Улыбки, которые становится пожизненными спутниками родителей.
Оксана Шведова:
И пускай в одной руке крохотный сверток, а в другой пульт инсулиновой помпы, главное, что жизнь еще одной жизнью продолжается.
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Новости Беларуси. В Беларуси – 53 % женщин, из них в репродуктивном возрасте находится 43 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И нет, наверное, в мире...
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