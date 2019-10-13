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«Сын номер два». Анна Михалкова поделилась редким кадром с сыном

14.10.2019 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Анна Михалкова порадовала поклонников новым фото в соцсетях.

Известная актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото сына Сергея. У Анны Михалковой трое детей: старшему сыну Андрею 19 лет, среднему Сергею – 18 лет и младшей дочери Лидии в этом году исполнолось 7 лет. Артистка с юмором подписала новое фото.

Анна Михалкова:
Сегодня 5 минут славы у сына №2. Сережа, я скоро забуду, как ты выглядишь! Делюсь с тобой опытом: семья и творчество совместимы!

«Сын номер два». Анна Михалкова поделилась редким кадром с сыном
Фото: instagram.com/anikiti4na

Актрису поддержала Мария Миронова, которая оставила смеющиеся эмоджи и слова поддержки.

Мария Миронова:
Я так лет до 25 взывала. Потом утихла.

Пользователи сети поддержали актрису и оценили шутку. Многие начали обсуждать, что сын у Михалковой вырос привлекательным молодым человеком.

Кстати, недавно Мария Миронова стала мамой во второй раз. Первые фото малыша смотрите здесь.

Люди в материале: анна михалкова, Мария Миронова
 
 
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Новости России. Анна Михалкова порадовала поклонников новым фото в соцсетях. Известная актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото сына Сергея. У Анны...
 
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