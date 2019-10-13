«Сын номер два». Анна Михалкова поделилась редким кадром с сыном

Источник материала: СТВ

Новости России. Анна Михалкова порадовала поклонников новым фото в соцсетях.

Известная актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото сына Сергея. У Анны Михалковой трое детей: старшему сыну Андрею 19 лет, среднему Сергею – 18 лет и младшей дочери Лидии в этом году исполнолось 7 лет. Артистка с юмором подписала новое фото.

Анна Михалкова:

Сегодня 5 минут славы у сына №2. Сережа, я скоро забуду, как ты выглядишь! Делюсь с тобой опытом: семья и творчество совместимы!



Фото: instagram.com/anikiti4na

Актрису поддержала Мария Миронова, которая оставила смеющиеся эмоджи и слова поддержки.

Мария Миронова:

Я так лет до 25 взывала. Потом утихла.

Пользователи сети поддержали актрису и оценили шутку. Многие начали обсуждать, что сын у Михалковой вырос привлекательным молодым человеком.