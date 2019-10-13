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«Сын номер два». Анна Михалкова поделилась редким кадром с сыном
Источник материала: СТВ
Новости России. Анна Михалкова порадовала поклонников новым фото в соцсетях.
Известная актриса
Анна Михалкова:
Актрису поддержала Мария Миронова, которая оставила смеющиеся эмоджи и слова поддержки.
Мария Миронова:
Пользователи сети поддержали актрису и оценили шутку. Многие начали обсуждать, что сын у Михалковой вырос привлекательным молодым человеком.
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Новости России. Анна Михалкова порадовала поклонников новым фото в соцсетях. Известная актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото сына Сергея. У Анны...
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