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Оглашён приговор виновнику ДТП с пятью погибшими под Белоозёрском

14.10.2019 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Суд огласил приговор по делу о ДТП в Березовском районе с пятью погибшими.  

Как сообщает БЕЛТА, приговор был оглашен 31-летнему мужчине, который устроил аварию, находясь в нетрезвом состоянии. 

Мужчина признан виновным по ч.5 ст.317 «Нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» УК РБ. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.  

Происшествие случилось 7 июля. Житель Белоозерска находился за рулем Mercedes. В автомобиле также находились девять пассажиров, хотя транспортное средство было оборудовано лишь четырьмя посадочными местами.  

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Березовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул (здесь подробнее). 

Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в мелиоративный канал и ушел под воду. Пять человек сумели выбраться, еще пять человек, среди которых трое детей, погибли.  

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.  

Свою вину признал полностью: подробности заседания суда по делу о ДТП под Белоозерском (читать далее).  

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Новости Беларуси. Суд огласил приговор по делу о ДТП в Березовском районе с пятью погибшими.   Как сообщает БЕЛТА, приговор был оглашен 31-летнему мужчине, который...
 
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