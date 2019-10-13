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Оглашён приговор виновнику ДТП с пятью погибшими под Белоозёрском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Суд огласил приговор по делу о ДТП в Березовском районе с пятью погибшими.
Как
Мужчина признан виновным по ч.5 ст.317 «Нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» УК РБ. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
Происшествие случилось 7 июля. Житель Белоозерска находился за рулем Mercedes. В автомобиле также находились девять пассажиров, хотя транспортное средство было оборудовано лишь четырьмя посадочными местами.
Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в мелиоративный канал и ушел под воду. Пять человек сумели выбраться, еще пять человек, среди которых трое детей, погибли.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
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Новости Беларуси. Суд огласил приговор по делу о ДТП в Березовском районе с пятью погибшими. Как сообщает БЕЛТА, приговор был оглашен 31-летнему мужчине, который...
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