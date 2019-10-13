В День матери в Вороновском райисполкоме прошел торжественный прием женщин

Источник материала: Вороновская газета





Десять жительниц Вороновщины были приглашены на встречу с руководством района. Для них утро праздничного дня было более хлопотным, чем обычно. Каждой маме хотелось выглядеть особенно, поэтому и внимания себе они уделили больше. Нарядные, яркие, они умело скрывали волнение за милыми улыбками.

Открыл встречу председатель райисполкома Николай Розум. Он тепло приветствовал тружениц различных отраслей экономики района, познавших счастье материнства.











С радостью он исполнил миссию вручения ордена Матери Татьяне Геннадьевне Бразевич — оператору машинного доения КСУП э/б «Погородно». Указом Президента многодетная мама удостоена этой награды за рождение и воспитание пятерых детей.



















Среди участниц встречи было большинство многодетных мам. Четверо детей — гордость Валентины Войтеховны Цыбульской, начальника отделения почтовой связи «Дотишки», Светланы Антоновны Козловской, оператора машинного доения РУСП с-з «Вороновский».

Вниманием и заботой окружены трое детей Анны Антоновны Пташинской — заместителя директора Дотишской СШ, Татьяны Юзефовны Стефанович — инспектора по кадрам Вороновского районного центра культуры и народного творчества, Оксаны Ивановны Тжетяк — оператора машинного доения КСУП «Дотишки», Оксаны Чеславовны Фиринович — социального работника Вороновского ТЦСОН, Тересы Юльяновны Хоружей — заведующей Больтиникским ФАПом. В прошлом году с рождением сына обрела статус многодетной мамы Марина Леонардовна Винцкевич — продавец магазина «Родны кут» в г.п. Вороново. Поддержкой для Надежды Алексеевны Копть, главного экономиста КСУП «Дотишки» с 40-летним стажем, стали двое взрослых детей.







































Участниц торжественного приема с Днем матери поздравила и председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская:

— Мама, мамочка, мамулечка, маменька…. Сколько нежности и тепла в этих словах, с которыми к вам обращаются ваши дети. Вы — счастливые женщины, хранительницы домашнего очага, успешные труженицы различных сфер. Пускай вас всегда окружают любящие дети и родные люди, согревая теплом своих сердец, а в домах живут достаток и взаимопонимание.













Все женщины получили подарки от районного исполнительного комитета — сертификаты магазина «Венеция» и яркие букеты, искусно составленные флористами «Цветочного дворика». Дополнением к цветам и подаркам стали музыкальные номера.























Продолжением встречи стал большой праздничный концерт в Вороновском центре культуры и народного творчества. Участницы приема вместе с десятками мам в зрительном зале одаривали аплодисментами танцоров и певцов, посвятивших свои выступления виновницам этого доброго и светлого праздника.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.