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Для мам клубов «Family city» и «MamIn» прошло мероприятие, посвященное Дню Матери

14.10.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

11 октября 2019 года для многодетных мам клуба «Family city» и мам, воспитывающих детей-инвалидов клуба «MamIn» прошло мероприятие, посвященное прекрасному осеннему дню − Дню Матери.

Для мам клубов «Family city» и «MamIn» прошло мероприятие, посвященное Дню Матери

В рамках торжества состоялся праздничный концерт с искренними и трепетными словами поздравления нашим мамам от почетных гостей: управляющего делами администрации Ленинского района г. Бреста Владимира Константиновича Тупицы, заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района г. Бреста Натальи Владимировны Кондратьевой, директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» Татьяны Сергеевны Кожановой. На празднике мамы смогли насладиться не только концертным выступлением юных артистов творческого центра «Арт-Пиппер», но и зарядиться позитивными эмоциями и получить море приятных впечатлений.

Для мам клубов «Family city» и «MamIn» прошло мероприятие, посвященное Дню Матери

Торжественная часть плавно перешла в душевную беседу за «чайным» столом с вкусными и сладкими угощениями, приготовленными с любовью.

 
Теги: Брест
 
 
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  11 октября 2019 года для многодетных мам клуба «Family city» и мам, воспитывающих детей-инвалидов клуба «MamIn» прошло мероприятие, посвященное прекрасному осеннему дню −...
 
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