Совет молодежи Ленинского района г. Бреста поздравил мам и подарил радость детям

Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии прекрасного осеннего праздника – Дня Матери, 12.10.2019 г. Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста посетил детские дома семейного типа Ленинского района г. Бреста, расположенные на ул. Высоковской и поздравил мам, воспитывающих деток.





Для двух мам-воспитателей: Ольги Александровны и Веры Степановны звучали слова поздравлений, были преподнесены цветы для создания уюта в домах, сладкие подарки, а также подарки, предоставленные организациями, представители которых входят в состав Совета лидеров.

Для деток-воспитанников, также были преподнесены подарки в виде канцелярских принадлежностей и был организован сюрприз: шоу мыльных пузырей, предоставленное детской развивающей студией «Дошколёнок». Как дети были в восторге от пузырей, так и мамы были впечатлены программой и от души радовались веселому смеху детей.

После поздравлений и организованной программы, состоялась беседа с мамами, где в теплой и уютной атмосфере чаепития члены Совета лидеров смогли узнать больше об особенностях воспитания деток, их жизни и увлечениях, о трудностях и радостях. В результате, было решено посещать дома чаще, оказывать семьям помощь и проводить совместные мероприятия, ещё больше радуя детей.

Благодарим за поддержку в проведении мероприятия администрацию Ленинского района г. Бреста, первичную организацию ОО «Белорусский союз женщин» администрации Ленинского района г. Бреста.

От всей души поздравляем с тёплым праздником – Днём Матери всех матерей!

Этот праздник — самый главный,

Самый теплый, добрый самый.

Ведь на свете нет желанней,

Нет важнее слова «мама»!

От души мы поздравляем

Наших мамочек сердечно.

Мы здоровья вам желаем.

Слава вам! Живите вечно!

Ленинский район г. Бреста

Автор: Ольга Дубинко, председатель совета лидеров