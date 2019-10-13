ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совет молодежи Ленинского района г. Бреста поздравил мам и подарил радость детям

14.10.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии прекрасного осеннего праздника – Дня Матери, 12.10.2019 г. Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста посетил детские дома семейного типа Ленинского района г. Бреста, расположенные на ул. Высоковской и поздравил мам, воспитывающих деток.

Совет молодежи Ленинского района г. Бреста поздравил мам и подарил радость детям

Для двух мам-воспитателей: Ольги Александровны и Веры Степановны звучали слова поздравлений, были преподнесены цветы для создания уюта в домах, сладкие подарки, а также подарки, предоставленные организациями, представители которых входят в состав Совета лидеров.

Совет молодежи Ленинского района г. Бреста поздравил мам и подарил радость детям Совет молодежи Ленинского района г. Бреста поздравил мам и подарил радость детям

Для деток-воспитанников, также были преподнесены подарки в виде канцелярских принадлежностей и был организован сюрприз: шоу мыльных пузырей, предоставленное детской развивающей студией «Дошколёнок». Как дети были в восторге от пузырей, так и мамы были впечатлены программой и от души радовались веселому смеху детей.

После поздравлений и организованной программы, состоялась беседа с мамами, где в теплой и уютной атмосфере чаепития члены Совета лидеров смогли узнать больше об особенностях воспитания деток, их жизни и увлечениях, о трудностях и радостях. В результате, было решено посещать дома чаще, оказывать семьям помощь и проводить совместные мероприятия, ещё больше радуя детей.

Благодарим за поддержку в проведении мероприятия администрацию Ленинского района г. Бреста, первичную организацию ОО «Белорусский союз женщин» администрации Ленинского района г. Бреста.

От всей души поздравляем с тёплым праздником – Днём Матери всех матерей!

Этот праздник — самый главный,

Самый теплый, добрый самый.

Ведь на свете нет желанней,

Нет важнее слова «мама»!

От души мы поздравляем

Наших мамочек сердечно.

Мы здоровья вам желаем.

Слава вам! Живите вечно!

Ленинский район г. Бреста 
Автор: Ольга Дубинко, председатель совета лидеров

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В преддверии прекрасного осеннего праздника – Дня Матери, 12.10.2019 г. Совет лидеров молодёжи при администрации Ленинского района г. Бреста посетил детские дома...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник для мам в четвертой школе – Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • большая сумка через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика