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Сотрудничество Беларуси и Иркутской области обсудит рабочая группа 16 октября

14.10.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

IV заседание рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Иркутской области пройдет 16 октября в Иркутске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Брестского облисполкома.

Сотрудничество Беларуси и Иркутской области обсудит рабочая группа 16 октября

С белорусской стороны рабочую группу возглавляет председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, с российской - губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Во время встречи стороны подпишут план мероприятий по реализации соглашения между правительством Беларуси и Иркутской области о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2020-2022 годы.

"Участники заседания обсудят перспективы дальнейшего развития отношений. В частности, в центре внимания будут проблемные вопросы наращивания экспортных поставок товаров. Помимо экономики, упор будет сделан на потенциал в социальной сфере - туризм, образование, культуру", - дополнил начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома Сергей Тележинский.

В состав белорусской делегации войдут руководители ОАО "Савушкин продукт", "Березовский мясоконсервный комбинат", группы компаний "СТиМ", Брестского отделения БелТПП. В деловых переговорах также примут участие представители республиканских предприятий - ОАО "МАЗ", "БелАЗ", "Белкоммунмаш", "Амкодор", "Белшина", "Гомсельмаш".

За неполных три года с момента создания рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Иркутской области наблюдается положительная динамика торгово-экономических отношений. В частности, товарооборот между Брестской и Иркутской областями вырос в прошлом году на 19,6%, а за январь-август этого года - на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил $3,7 млн.

 
 
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