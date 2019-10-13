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В Барановичах у мужчины собутыльник открыто забрал деньги

14.10.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского ГОВД обратился 30-летний местный житель Е. с заявлением о том, что неизвестный из кармана куртки открыто похитил деньги.

В Барановичах у мужчины собутыльник открыто забрал деньги

Потерпевший сообщил, что в обеденное время направлялся по личным делам, когда к нему подошел мужчина и предложил выпить, он согласился, и уже вдвоем они пошли за спиртным в магазин. При расчете за алкогольную продукцию, мужчина заметил крупную сумму денег у Е.

Употреблять алкоголь мужчины отошли в соседний двор. Немного выпив, собутыльник выхватил из кармана куртки Е. деньги. По словам потерпевшего, он попытался отобрать их назад, но мужчина убежал. Сумма похищенного составила 660 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность похитителя. Им оказался неработающий 34-летний житель города Барановичи, который ранее уже был судим за грабеж. Часть похищенного он успел потратить на собственные нужды.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 УК Республики Беларусь.

Старший инспектор ГИОС Барановичского
ГОВД Анастасия Гурская.

 
 
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  В дежурную часть Барановичского ГОВД обратился 30-летний местный житель Е. с заявлением о том, что неизвестный из кармана куртки открыто похитил деньги. ...
 
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