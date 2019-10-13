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Как Япония пережила тайфун: небо стало фиолетовым

14.10.2019 20:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подобное явление несколько раз происходило и в США после сильных ураганов, метеорологи говорят, что такое красивое небо — результат особого рассеивания света.


Фото: twitter.com
 
Жители Японии разместили в социальных сетях изображения ярко-фиолетового и розового неба, сообщает CBS News.
 
"Красивое небо в Японии перед тайфуном. Выглядит мирно, но на самом деле это значит, что шторм грядет #PrayForJapan", — написал один из пользователей Twitter.

Подобное явление несколько раз происходило и в США после сильных ураганов. Метеорологи говорят, что такое красивое небо — результат особого рассеивания света.

 

"Когда солнечный свет падает на Землю, большинство цветов спектра могут достигать поверхности прямо. Но более короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются во всех направлениях. Этот свет отражается от частицы к частице, пока в конце концов не достигнет ваших глаз", — объяснила метеоролог Лорен Раутенкранц.
 
Таким образом, во время шторма фиолетовый иногда может становиться видимым.
 
"Свет рассеивался вокруг влаги в воздухе, вызывая волшебное фиолетовое свечение", — сказала она.
 
Напомним, что число жертв тайфуна Хагибис, обрушившегося на Японию, достигло 35 человек, пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек, а общее число людей, получивших травмы, — 180 человек.
 
 
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Подобное явление несколько раз происходило и в США после сильных ураганов, метеорологи говорят, что такое красивое небо — результат особого рассеивания света.
 
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