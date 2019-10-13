Девушка в окне / Скриншот с видео МВД

Появилось видео, как в Могилеве милиционер не позволил девушке прыгнуть из окна четвертого этажа общежития. Она уже стояла на отливе с наружной стороны окна, когда в комнату прибежал участковый милиционер Аркадий Высоцкий. Он начал разговаривать с девушкой, но она не соглашалась вернуться в помещение. В какой-то момент, когда что-то отвлекло ее внимание, милиционер вышел из окна и схватил девушку, втянув ее в комнату. В этом ему помог другой милиционер. Видеов Telegram Министерства внутренних дел.