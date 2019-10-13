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В Могилеве милиционер не позволил девушке прыгнуть из окна

14.10.2019 19:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появилось видео, как в Могилеве милиционер не позволил девушке прыгнуть из окна четвертого этажа общежития.

Девушка в окне / Скриншот с видео МВД

Появилось видео, как в Могилеве милиционер не позволил девушке прыгнуть из окна четвертого этажа общежития. Она уже стояла на отливе с наружной стороны окна, когда в комнату прибежал участковый милиционер Аркадий Высоцкий. Он начал разговаривать с девушкой, но она не соглашалась вернуться в помещение. В какой-то момент, когда что-то отвлекло ее внимание, милиционер вышел из окна и схватил девушку, втянув ее в комнату. В этом ему помог другой милиционер. Видео появилось в Telegram Министерства внутренних дел.

Происшествие случилось днем 13 октября. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. Милиция выясняет мотивы ее поступка, пишет euroradio.fm
 
Теги: Могилев
 
 
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Появилось видео, как в Могилеве милиционер не позволил девушке прыгнуть из окна четвертого этажа общежития.
 
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