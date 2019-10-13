Пару беглецов нашли в третий раз: Ромео и Джульетта прятались на хуторе под Гродно









Напомним, 10 октября 15-летняя девушка ушла из квартиры и пропала. О ее парне информации не было.





Информация в правоохранительные органы поступила от хозяина заброшенного дома, жителя Гродно . Мужчина рассказал, что местные жители видели двух подростков, которые могли находиться именно в его нежилом доме.





рассказали в УВД Гродненского облисполкома. Сотрудники милиции обследовали заброшенное строение. А позже с помощью служебной собаки в километре от дома несовершеннолетние были обнаружены в лесном массиве. Целыми и невредимыми подростки переданы родителям,в УВД Гродненского облисполкома.









s13.ru . Это уже третье исчезновение молодых людей за непродолжительный отрезок времени. В первом случае они были обнаружены в лесном массиве вблизи деревни Могиляны, во втором– около агрогородка Олекшицы Берестовицкого района, пишет



