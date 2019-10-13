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Белорусы предпочитают рублёвые вклады валютным

14.10.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Валютные депозиты по-прежнему медленно, но уверенно теряют популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусы предпочитают рублёвые вклады валютным

За сентябрь ещё минус почти 3 миллиона долларов. В то же время объём рублёвых вкладов продолжает рост, начатый ещё в марте 2016 года. За минувший месяц они прибавили 97,5 миллиона и теперь в сумме превышают 4 миллиарда 750 миллионов рублей.

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Новости Беларуси. Валютные депозиты по-прежнему медленно, но уверенно теряют популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  За сентябрь...
 
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