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Новости экономики за 14.10.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси появятся квоты по трудоустройству людей с инвалидностью. Законопроект, содержащий такую норму, сейчас готовится к рассмотрению в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действовать они будут на средних и крупных предприятиях с численностью работников от 100 человек. В таких организациях будут выделять минимальное количество рабочих мест для людей, которые не могут самостоятельно трудоустроиться по причине инвалидности. Согласно документу, квоты появятся с 2023 года.
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Новости Беларуси. В Беларуси появятся квоты по трудоустройству людей с инвалидностью. Законопроект, содержащий такую норму, сейчас готовится к рассмотрению в...
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