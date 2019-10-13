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За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности страшной аварии в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, что водитель, который совершил наезд на учительниц в центре города, любил полихачить. Это доказывают видео из социальных сетей погибшего. Напомним, легковой автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трёх женщин, два человека погибли. За несколько минут до трагедии они сделали совместное фото на память.
Александр Добриян, корреспондент:
Дмитрий Воронин признаётся: эта страшная картина – и сейчас перед глазами. В неуправляемом заносе BMW летела прямо на него. В момент аварии он только подъехал к роковому перекрёстку.
Дмитрий Воронин, очевидец:
Глядя на фотографии с места происшествия, даже непрофессионалу ясно: автомобиль двигался со скоростью гораздо выше разрешённых на этом участке 60 километров в час. От удара иномарку в прямом смысле слова разорвало на части.
О том, что погибший в аварии 21-летний водитель, недавний выпускник одного из гомельских вузов, любил погонять, доказывают и видео с его страниц в социальных сетях.
Вот кадры, где он летит по ночному Гомелю на скорости в 150 километров в час.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Напомним, на месте аварии от полученных травм скончалась завуч одной из гомельских школ. Тем вечером женщина прогуливалась по городу с двумя подругами, теплоту встречи оборвала кровавая драма.
Одна из учительниц находится в реанимации. Врачи сделали все необходимое для спасение её жизни.
Александр Денисов, заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы:
Необходимая медицинская помощь оказана и третьей женщине, пострадавшей от наезда. Она получила незначительные травмы, куда сильнее потрясение от случившего.
Александр Добриян:
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За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле
Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности страшной аварии в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что водитель,...
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