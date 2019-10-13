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Под Витебском столкнулись Renault и Mercedes: один человек погиб, два пострадали
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла вечером 14 октября в Витебском районе. Об этом
По предварительным данным, на 67-ом километре трассы граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины столкнулись Mercedes и Renault. В результате ДТП три человека, ехавшие в Renault, получили телесные повреждения, от которых один из них умер на месте происшествия. Водитель Mercedes в аварии не пострадал.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Авария произошла вечером 14 октября на 67-ом километре трассы граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины.
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