Под Витебском столкнулись Renault и Mercedes: один человек погиб, два пострадали

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла вечером 14 октября в Витебском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По предварительным данным, на 67-ом километре трассы граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины столкнулись Mercedes и Renault. В результате ДТП три человека, ехавшие в Renault, получили телесные повреждения, от которых один из них умер на месте происшествия. Водитель Mercedes в аварии не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Следователи просят очевидцев данного ДТП сообщить об известных обстоятельствах по телефону 8 033 399-80-44 (круглосуточно).