В Беларуси появится отдельный вуз для IT-специалистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появится отдельный вуз для «айтишников». Эту инициативу в понедельник поддержал президент страны Александр Лукашенко. Развитию современных технологий посвятили совещание у главы государства, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.



Программное обеспечение для переписи населения, которая идет сейчас в Беларуси, разработали как раз в одной из IT-компании. Впервые ответы респондентов не записывают на бумагу, по старинке, а вносят в специальные планшеты. Фирма специализируется на создании цифровых продуктов для госсектора и банков. В штате порядка 400 человек, постоянно открыты 20-30 вакансий.



«Голод такой сильный, что можно брать любую специальность и по любой специальности нужны люди. Это касается всех. Начиная от аналитиков, системных архитекторов, которых на хорошем уровне практически нет вообще», – рассказал директор IT-компании Олег Кондратенко.

Программисты предложили создать в стране отдельный университет, который займется как раз подготовкой таких высококлассных кадров. Идею поддержал президент Александр Лукашенко. Открыть вуз планируют к новому учебному году.

«Учредителями нового университета выступят два крупнейших наших вуза, непосредственно Парк высоких технологий и одна-две наших крупных IT-компании, которые будут направлять денежные средства на финансирование самого университета. Плюс мы планируем систему грантов для одаренных наших ребят, так как обучение будет платным, без бюджетного финансирования», – заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

В этот вуз планируют пригласить лучших преподавателей, в том числе и зарубежных. И правила поступления, возможно, будут отличаться от общепринятых в Беларуси. Словом, благодаря самой продвинутой отрасли надеются научиться учить по-новому. Чтобы такой же высококлассной была подготовка кадров и для других отраслей экономики.

«Все больше и больше продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний. Но землю пахать, гайки точить, создавать машиностроение, продукты машиностроения и прочее – это еще останется надолго. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли и эти в том числе. От этого мы уходить не собираемся», – сказал Лукашенко.

Один из бизнесменов предложил взять шефство над несколькими школами, чтобы там появились профильные IT-классы. Эта идея тоже нашла поддержку у президента. Ведь белорусы – уже лидеры отрасли: экспорт компьютерных услуг на душу населения в стране сегодня выше, чем в России, США, Китае, Индии.



Сегодня только в Парке высоких технологий – это белорусский аналог Силиконовой долины – трудятся более 50 тысяч человек. И количество компаний-резидентов парка постоянно растет.