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В Беларуси появится отдельный вуз для IT-специалистов
14.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси появится отдельный вуз для «айтишников». Эту инициативу в понедельник поддержал президент страны Александр Лукашенко. Развитию современных технологий посвятили совещание у главы государства, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
«Учредителями нового университета выступят два крупнейших наших вуза, непосредственно Парк высоких технологий и одна-две наших крупных IT-компании, которые будут направлять денежные средства на финансирование самого университета. Плюс мы планируем систему грантов для одаренных наших ребят, так как обучение будет платным, без бюджетного финансирования», – заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.
В этот вуз планируют пригласить лучших преподавателей, в том числе и зарубежных. И правила поступления, возможно, будут отличаться от общепринятых в Беларуси. Словом, благодаря самой продвинутой отрасли надеются научиться учить по-новому. Чтобы такой же высококлассной была подготовка кадров и для других отраслей экономики.
«Все больше и больше продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний. Но землю пахать, гайки точить, создавать машиностроение, продукты машиностроения и прочее – это еще останется надолго. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли и эти в том числе. От этого мы уходить не собираемся», – сказал Лукашенко.
Один из бизнесменов предложил взять шефство над несколькими школами, чтобы там появились профильные IT-классы. Эта идея тоже нашла поддержку у президента. Ведь белорусы – уже лидеры отрасли: экспорт компьютерных услуг на душу населения в стране сегодня выше, чем в России, США, Китае, Индии.
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Соответствующую инициативу поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко, который провел совещание, посвященное развитию современных технологий.
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