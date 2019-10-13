|
Поликлиники Минска будут работать по-новому
Источник материала: Партизан
Минздрав реализует в учреждениях столицы пилотный проект «Заботливая поликлиника».
Его цель проста: в Министерстве здравоохранения добиваются уменьшения очередей перед кабинетами докторов, а также радеют за то, чтобы продолжительность общения пациента с врачом увеличивалась, пишет
«Заботливая поликлиника» — новый подход в обслуживании пациентов. Проект предусматривает появление в поликлиниках «открытой регистратуры», потоки пациентов, обратившихся в стол справок, будут перераспределяться.
Он уже реализуется в нескольких столичных поликлиниках, там модернизируют регистратуру и закупают для «колл-центров» новое оборудование,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав реализует в учреждениях столицы пилотный проект «Заботливая поликлиника».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)