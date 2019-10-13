Прокопеня рассказал, что бы он поменял в образовании

Один из самых известных IT-бизнесменов страны Виктор Прокопеня в понедельник принял участие в совещании по развитию цифровой сферы в Беларуси. После мероприятия, на котором в том числе обсуждались и темы подготовки кадров для IT, Прокопеня высказал свои предложения в Facebook.





sputnik.by "Президент подчеркнул, что в образовании бардак, и если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый министр. Президент подтвердил, что образованию будет уделяться самое пристальное внимание и планируется проведение еще как минимум одного совещания по этому вопросу", – рассказал Прокопеня, цитирует

Есть что поменять

По словам предпринимателя, ему на таком совещании хотелось бы поднять ряд тем. Так, он предлагает переформатировать набсовет Министерства образования и добавить независимых экспертов, пересмотреть состав и структуру совета.









"Разрешить спонсорскую помощь в учреждения образования (УО) по упрощенной схеме: они без проблем принимают от компаний софт, сертификаты на курсы и т.д. … Выявить бюрократическую документальную нагрузку на педагогов: провести независимый аудит документооборота в системе образования", – продолжил перечислять Прокопеня.





Предлагает IT-предприниматель и не вводить новых лицензий и регулирования в сфере образования.





"Упростить аккредитацию для частных УО: их можно перевести в ПВТ и наделить статусом "экспериментальной" площадки", – добавил он.

Открытая статистика и зарплаты учителей

Среди предложений Прокопени – введение типового договора между школой и родителями, разграничение ответственности и указание возможных решений конфликтных ситуаций. Выступает он и за новые методики борьбы с противоправными действиями ученика в отношении учителя.









"Изменить структуру УО в стране: убрать районные отделы образования, подчинить все управления образования Министерству образования. Дать каждой школе свой баланс, счет в банке, обязать публиковать отчетность и систему премий учителям", – предложил он.





Прокопеня также предложил сделать статистику по образованию открытой, публиковать данные о финансировании школы и расходах.





"Поднять учителям зарплату: средняя зарплата учителя – 886 руб. Средняя зарплата в стране – 1117 руб. Нужно $186 млн в год, чтобы поднять зарплату учителей до средней в стране. По мировому опыту – как только зарплата учителя сравнивается со средней, система образования качественно меняется", – отметил он.









По мнению бизнесмена, необходимо сделать прозрачным премирование педагогов, внедрить в школах дистанционное образование и максимально оцифровать учебный контент, а также ввести раннюю профилизацию. Есть и ряд иных предложений.





"В химии катализаторы ускоряют химическую реакцию. Катализаторы в экономике – эффективные решения. И их огромный резерв – пора использовать", – призвал всех он.

С чего все началось

В Беларуси к новому учебному году все же намерены создать IT-вуз, об этом сообщил вице-премьер Александр Турчин. Это предложение поддержал и президент Беларуси Александр Лукашенко.





С подобной инициативой уже выступали непосредственно IT-компании, резиденты Парка высоких технологий, однако Минобразования выражало сомнения на предмет необходимости подобного учреждения.





При этом IT-компании намерены развивать курсы по подготовке специалистов, в частности региональные. Обсуждалась также возможность выдавать студентам беспроцентные кредиты на IT-образование.



