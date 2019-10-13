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Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери

14.10.2019 21:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С душою от СТВ. Наш телеканал подготовил свой подарок мамам Беларуси. «Все песни для тебя» – так называется концерт, который собрал виновниц торжества под сводами Дворца Республики.

На прямую связь со студией выходит корреспондент Вероника Гришкова.

Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери

Вероника Гришкова, СТВ:
Концерт настолько трогает, что я в своих порывах не одинока. Многие чуть сдерживают слезы – все песни близки и понятны, они о самом дорогом человеке для каждого из нас, о женщинах, подаривших нам жизнь – о мамах. Кстати, воспользуясь служебным положением, поздравляю всех мам Беларуси с этим чудесным праздником!

Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери

Присоединяются к поздравлениям артисты белорусской эстрады. Инна Афанасьева, Ольга Плотникова, Гюнешь – все они не понаслышке знают, что такое быть мамой. И сегодня специально для концерта каждая из них подготовила любимую, знаковую композицию, которая связана с её мамой.

Не удивительно, что пять песен программы так и называются – «Мама», но все они разные, с неповторимым характером и подачей.

Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери

Многие артисты сегодня на концерт пришли с особой группой поддержки – их мамы наблюдают за своими повзрослевшими детьми из зрительного зала. Потому песни получают особое звучание. Есть и семейный дуэты: Елена Гришанова спела песню со своей дочерью Дарьей.

Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери

А маленькая Лаура не просто привела маму на концерт, а плечо к плечу стояла с ней на сцене Дворца Республики, они сегодня  – ведущие программы. И мы решили поговорить с ними о материнстве.

Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери

Жанет, ведущая концерта «Все песни для тебя»:
Это самое главное, что может быть в жизни, и это то, ради чего человек должен жить – это его дети, семья.

Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери

Владислава Артюховская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
Нам прислали свои видеообращения те люди, которые будут сидеть в зале, те, кто не смог прийти, мамы наших артистов. Они прислали свои фотографии. Это не то, что мы просто поздравляем со сцены наших мам, но еще делаем такую акцию объединения всех мам Беларуси.

Те, кто пропустил это событие, смогут увидеть концерт в записи в эфире телеканала РТР-Беларусь 20 октября в 16:20.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Вероника Гришкова, Жанет, Владислава Артюховская
 
 
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Новости Беларуси. С душою от СТВ. Наш телеканал подготовил свой подарок мамам Беларуси. «Все песни для тебя» – так называется концерт, который собрал виновниц...
 
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