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Телеканал СТВ подготовил концерт «Все песни для тебя» в честь Дня матери
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С душою от СТВ. Наш телеканал подготовил свой подарок мамам Беларуси. «Все песни для тебя» – так называется концерт, который собрал виновниц торжества под сводами Дворца Республики.
Вероника Гришкова, СТВ:
Присоединяются к поздравлениям артисты белорусской эстрады. Инна Афанасьева, Ольга Плотникова, Гюнешь – все они не понаслышке знают, что такое быть мамой. И сегодня специально для концерта каждая из них подготовила любимую, знаковую композицию, которая связана с её мамой.
Не удивительно, что пять песен программы так и называются – «Мама», но все они разные, с неповторимым характером и подачей.
Многие артисты сегодня на концерт пришли с особой группой поддержки – их мамы наблюдают за своими повзрослевшими детьми из зрительного зала. Потому песни получают особое звучание. Есть и семейный дуэты: Елена Гришанова спела песню со своей дочерью Дарьей.
А маленькая Лаура не просто привела маму на концерт, а плечо к плечу стояла с ней на сцене Дворца Республики, они сегодня – ведущие программы. И мы решили поговорить с ними о материнстве.
Жанет, ведущая концерта «Все песни для тебя»:
Владислава Артюховская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
Те, кто пропустил это событие, смогут увидеть концерт в записи в эфире телеканала РТР-Беларусь 20 октября в 16:20.
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Новости Беларуси. С душою от СТВ. Наш телеканал подготовил свой подарок мамам Беларуси. «Все песни для тебя» – так называется концерт, который собрал виновниц...
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