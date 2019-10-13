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Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске

14.10.2019 21:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Они возвращаются. На проспекте Победителей появился телефон-автомат с необычным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске


Новый таксофон достаточно уединён, он ограждён кабинкой. С внешних сторон украшен плакатами с красотами столицы. Ещё 10 лет назад это было одним из самых востребованных средств связи у минчан.

Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске

В 2010 году в столице насчитывалось более 10 тысяч таких аппаратов, сейчас около 200, и новых не открывали давно. Место выбрали неслучайное: оживлённый перекрёсток и множество офисов. Готовы ли минчане пользоваться ретро-связью?

Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске

Подробнее – в видеоматериале

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Новости Беларуси. Они возвращаются. На проспекте Победителей появился телефон-автомат с необычным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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