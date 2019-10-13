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Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они возвращаются. На проспекте Победителей появился телефон-автомат с необычным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2010 году в столице насчитывалось более 10 тысяч таких аппаратов, сейчас около 200, и новых не открывали давно. Место выбрали неслучайное: оживлённый перекрёсток и множество офисов. Готовы ли минчане пользоваться ретро-связью?
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Новости Беларуси. Они возвращаются. На проспекте Победителей появился телефон-автомат с необычным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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