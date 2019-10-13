|
Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благодарность тем, кто дарит жизнь. 16 многодетным мамам столицы 14 октября вручили ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Слова признательности прозвучали от руководства города. Награды матерям вручил мэр столицы Анатолий Сивак.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Многодетных мам в столице с каждым годом становится больше. Этому способствуют, в том числе, программы по социальной защите семей, охране материнства и детства.
Для государственной политики такая поддержка – приоритет. Ведь своим примером мамы показывают, что самое важное для человека – его семья, а главная ценность – жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Благодарность тем, кто дарит жизнь. 16 многодетным мамам столицы 14 октября вручили ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)