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Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске

14.10.2019 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благодарность тем, кто дарит жизнь. 16 многодетным мамам столицы 14 октября вручили ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске

Слова признательности прозвучали от руководства города. Награды матерям вручил мэр столицы Анатолий Сивак.

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске


Елена Кот, многодетная мать:
Я очень рада, что в нашей стране уважительное отношение к женщине-матери. Мы с мужем стараемся, чтобы наши дети были воспитанные, образованные, сопереживающие, патриоты.

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня более 15 600 многодетных мам и в их семьях воспитывается около 50 тысяч детей. Многодетные мамы это мамы, которые демонстрируют совмещение и материнских обязанностей, и профессиональную карьеру.

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске

Многодетных мам в столице с каждым годом становится больше. Этому способствуют, в том числе, программы по социальной защите семей, охране материнства и детства.

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске

Для государственной политики такая поддержка – приоритет. Ведь своим примером мамы показывают, что самое важное для человека – его семья, а главная ценность – жизнь.

Люди в материале: Жанна Романович, Елена Кот
 
 
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Новости Беларуси. Благодарность тем, кто дарит жизнь. 16 многодетным мамам столицы 14 октября вручили ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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