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Всю неделю погода в Беларуси будет выше нормы на 5-7 градусов

14.10.2019 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Короткое лето в середине осени. И теплый понедельник – это только начало, обещают синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всю неделю погода в Беларуси будет выше нормы на 5-7 градусов

Всю неделю температурный фон будет выше климатической нормы на 5-7 градусов. И при этом без осадков и сильных ветров.

Всю неделю погода в Беларуси будет выше нормы на 5-7 градусов

Уже 15 октября по югу страны воздух прогреется до 23 градусов. И даже к выходным, как это часто случается, небо не затянут тучи. Все условия для неспешных прогулок по городу и колоритных осенних фотографий.

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Новости Беларуси. Короткое лето в середине осени. И теплый понедельник – это только начало, обещают синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Всю...
 
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