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Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые препараты лечения рака, уникальные средства для переработки отходов, современные способы борьбы с контрафактом. Молодые учёные в Минске представили свои стартапы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний форум впечатляет своим международным составом. Он собрал около 500 молодых исследователей. Для каждого из них участие бесценно. Ведь это возможность показать свои проекты более опытным коллегам и получить обратную связь. Некоторыми из представленных проектов уже заинтересовались потенциальные инвесторы.
Анна Карпенко, аспирант Объединенного института проблем информатики:
Андрей Иванец, председатель совета молодых учёных Национальной академии наук Беларуси:
В Беларуси существует ряд программ, которые помогают молодым исследователям интегрироваться в большую науку. Около трети учёных – молодёжь. Что весьма оптимально для связи поколений.
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Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки
Новости Беларуси. Новые препараты лечения рака, уникальные средства для переработки отходов, современные способы борьбы с контрафактом. Молодые учёные в Минске...
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