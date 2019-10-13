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Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки

14.10.2019 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые препараты лечения рака, уникальные средства для переработки отходов, современные способы борьбы с контрафактом. Молодые учёные в Минске представили свои стартапы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки

Нынешний форум впечатляет своим международным составом. Он собрал около 500 молодых исследователей. Для каждого из них участие бесценно. Ведь это возможность показать свои проекты более опытным коллегам и получить обратную связь. Некоторыми из представленных проектов уже заинтересовались потенциальные инвесторы.

Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки

Анна Карпенко, аспирант Объединенного института проблем информатики:
Это междисциплинарные разработки по распознаванию медицинских снимков. У всех на слуху приложение, которое распознаёт фотографии на смартфоне. Мы работаем немножко с другим, мы берём медицинские снимки и анализируем степень заболевания. Что проводит лучшую диагностику степени заболевания у нас в стране.

Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки

Андрей Иванец, председатель совета молодых учёных Национальной академии наук Беларуси:
Сегодня не нужно убеждать молодежь в том, что будущее за новыми технологиями, будущее за наукой, за инновациями они сами вовлекаются с самого раннего возраста.

Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки

В Беларуси существует ряд программ, которые помогают молодым исследователям интегрироваться в большую науку. Около трети учёных – молодёжь. Что весьма оптимально для связи поколений.

Люди в материале: Анна Карпенко, Андрей Иванец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новые препараты лечения рака, уникальные средства для переработки отходов, современные способы борьбы с контрафактом. Молодые учёные в Минске...
 
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