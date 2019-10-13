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«Это некая мечта». В Пинске появилась скульптура «Пограничникам всех поколений»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Памятный знак «Пограничникам всех поколений» появился в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея его создания зародилась ещё год назад в местном погранотряде. Её поддержало и руководство комитета, и местные жители, и пограничники всей страны. Автор и скульптор памятного знака – Сергей Жилевич.
На 12-тонном камне он изобразил пограничников трех поколений: времен становления погранслужбы, периода Великой Отечественной и современности.
Сергей Жилевич, скульптор:
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Установкой памятного знака решили не ограничиваться. Сквер благоустроили – и у жителей города над Пиной появился ещё один уютный уголок для отдыха.
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Новости Беларуси. Памятный знак «Пограничникам всех поколений» появился в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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