Украина в драматичном матче добыла себе путевку на Евро

Источник материала: Tut.by

Украина в восьмом туре отбора на Евро обыграла в драматичном киевском поединке сборную Португалии и вслед за Бельгией, Италией, Россией и Польшей обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу.



Фото: Reuters

Несмотря на то что Португалия владела инициативой почти весь первый тайм, украинцы отлично воспользовались почти всеми своими моментами. Первый мяч был забит уже на 6-й минуте — отличился Роман Яремчук, удачно подхватив отскок от вратаря гостей после отбитого тем штрафного.

На 28-й минуте преимущество украинцев удвоил ближним ударом Андрей Ярмоленко после прекрасной передачи от Миколенко.

Во втором тайме интрига возродилась. На 72-й минуте украинцы остались вдесятером — вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной получил Тарас Степаненко. Пенальти безупречно выполнил Криштиану Роналду — отметим, что это был его 700-й гол в карьере.

Однако в оставшееся время, несмотря на все старания Португалии (в том числе попадания в крестовину на последних минутах), мячей забито не было, итоговый счет — 2:1.

Таким образом, Украина, которой для выхода достаточно было ничейного результата, выходит на Евро-2020 с первого места в группе (встреча с Сербией никакого значения уже не имеет).

А действующему чемпиону Португалии нужно выигрывать два оставшихся матча отбора с Люксембургом и Литвой для гарантированного попадания на первенство Европы.