День матери

Источник материала: Кричевская жизнь





В районном Центре культуры прошло торжественное мероприятие посвященное Дню матери. Собравшихся в зале женщин поздравила с праздником заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко. Она же вручил высокую награду орден Матери многодетной маме Ольге Морозовой. Для мам была подготовлена праздничная концертная программа «Все краски жизни для тебя». Прошла флэш-акция «Пусть всегда будет мама». Были развернуты выставки декоративно-прикладного искусства, выставка библиотечной сети района. Работала торговля.



































