Сувенир для школьников и почти 4 000 участников. Как пройдет акция «Чистый лес» на Гродненщине?

Источник материала: Вороновская газета





«Чистый лес» в нашей стране стал уже традиционным событием.

По инициативе Министерства лесного хозяйства акция проводится с 2010 года. В этом году она состоится 19 октября.

В нынешнем году кампания по наведению порядка в главном природном ресурсе страны – в лесу, будет приурочена к Году малой родины. Планируется, что свой вклад в сохранение зеленого богатства Гродненского региона внесут порядка 4 000 человек, среди которых представители местных исполнительных органов власти, государственных, общественных организаций, школ, высших учебных заведений и многие другие.

Как сообщили в Гродненском ГПЛХО, стать участником экологической акции в регионе может любой желающий. Для этого необходимо лишь обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу.

Совместными усилиями участники мероприятия наведут порядок в лесном фонде: очистят его от мусора и захламленности, также займутся посадкой лесных культур. Для этих целей лесхозы Гродненского ГПЛХО обеспечат всех участников акции необходимым инвентарем. А школьники, изъявившие желание присоединиться к уборке лесов, получат символические памятные сувениры.





Мероприятия по уборке мусора будут проводиться в лесах вокруг населенных пунктов, садовых товариществ, в полосах леса вдоль автомобильных дорог. Особое внимание будет уделено и благоустройству мест отдыха в лесу, вокруг памятных мест в лесном фонде.

Например, в Гродненском районе планируется проведение акции в местах примыкания лесов к автодорогам, ведущим к пограничным переходам «Брузги», «Привалка», вокруг садовых товариществ города Гродно

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/