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15 октября в Гродно стартует регистрация участников Новогоднего мини-марафона
14.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Новогодний мини-марафон, который запланирован на 21 декабря, станет заключительным этапом Гродненской беговой лиги-2019.
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Поздравим друг друга с Рождественскими и Новогодними праздниками!
Узнаем имена победителей и призеров Гродненской беговой лиги 2019 года.
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Новогодний мини-марафон, который запланирован на 21 декабря, станет заключительным этапом Гродненской беговой лиги-2019. Любой желающий может зарегистрироваться на...
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