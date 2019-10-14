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Дунаев: Дай Бог, чтобы наши айтишники победили наших бюрократов
Источник материала: Партизан
Ранее января 2020 года, до появления результатов PISA, совещание по школе проводить просто бессмысленно.
Фото из открытого доступа
Член общественного Болонского комитета Владимир Дунаев крайне скептично оценивает перспективы появления «хайтек-университета».
- Если новый университет будет не воспроизводить существующие образцы, а будет отличаться от существующих вузов, в большей степени будет ориентироваться на запросы работодателей, - можно только радоваться. Другое дело, что это уже не первая попытка: и белорусский Гарвард создавали, и правительственные комиссии – а воз и ныне там. «План Прокопени», изложенный после совещания, толковый и правильный. Вот только одна беда: результат обычно оказывается весьма и весьма разочаровывающим. Заявления о том, что у нас в образовании «бардак» сочетаются с заверениями о том, что у нас такое мощное образование, которому все завидуют, - логики никакой. Еще ранее намечалось основательное совещание по образованию в ноябре-декабре. Однако все планы никоим образом не привязываются к итогам PISA – международного исследования образовательных достижений (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA)— тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. – Ред.). Результаты PISA должны появиться в декабре – до этого момента по средней школе вообще бессмысленно проводить любое совещание. Об образовании много говорят безо всякой соотнесенности с результатами PISA.
Результаты исследования часто являются шоком для национального образования и во многих странах порождают желание серьезно исправить и улучшить политику и стратегию образования. А все разговоры безотносительно к результатам PISA свидетельствуют о том, что все они – несерьезные, всплески энтузиазма, которые мало что означают. Давайте по средней школе оттолкнемся от результатов PISA – а уже потом думать, как улучшать и исправлять ситуацию. Ранее января 2020 года такое совещание проводить бессмысленно, да и в январе еще рано – надо проанализировать само исследование и разработать адекватные меры реагирования.
- Весь ажиотаж вокруг IT-сферы: не наступаем ли мы на старые грабли, когда все вузы бросились готовить юристов-экономистов, которые в результате оказались никому не нужны на рынке труда?
- Нет. Совершенно нормальное желание улучшить ситуацию в образовании, однако такие попытки уже неоднократно предпринимались. Однако пока все попытки не дали результатов. Разве что в этот раз Парк высоких технологий, IT-компании смогут на себя переключить процесс разработки стратегии, управления: они ведь могут вывести подготовку IT-кадров из-под замшелых нормативов законодательной базы. Либо придать университету характер экс-территориальности, вывести его за рамки законодательства. Такое тоже возможно: сам Парк высоких технологий находится в особой законодательной зоне, если туда на таких же условиях удастся передать и подготовку кадров –будет просто замечательно.
Но тогда университет будет заниматься подготовкой кадров для IT-сферы, это не станет реформой образования в целом. Дай Бог, чтобы наши айтишники победили наших бюрократов. И в этот раз все не закончилось традиционно, когда они же пытались добиться изменений в подготовке кадров. В 2009 году не хватало 200 программистов – они обращались к Лукашенко за решением проблемы, через несколько лет уже не хватало 2 тысяч – проблема не решалась, потом не хватало 20 тысяч, а сейчас – непонятно, сколько не хватает. До сих пор все попытки решить проблему через президента ничем не заканчивались.
- А характеристики «бардак в образовании» вас уже не смущают?
- Уже нет. Они каким-то удивительным образом сочетаются с превознесением нашего образования как не нуждающегося в реформах. Лукашенко неоднократно говорил, что образовательные программы – это хлам, но при этом оказывалось, что наша школа едва не самая лучшая в мире. Конечно, бардак в школе. Но если власти в очередной раз просто заменят министра – бардак не станет ни меньше, ни больше. Кодекс об образовании много лет висит в неподвижном состоянии (может, и к лучшему: серьезные реформы там и не предусмотрены, незначительная косметика), все замерло. И это порождает кризис образования. Даже если и пытаются предпринимать определенные шаги, то делают слишком мало и слишком поздно, чтобы изменить ситуацию.
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Ранее января 2020 года, до появления результатов PISA, совещание по школе проводить просто бессмысленно.
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