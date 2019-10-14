﻿ МАЗ и Weichai запустили моторный завод под Минском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ и Weichai запустили моторный завод под Минском

14.10.2019 21:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МАЗ и Weichai ввели в эксплуатацию завод по выпуску дизельных двигателей. Предприятие разместилось в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» и сможет производить до 20 тыс. моторов в год.

 Выпуском двигателей займется совместное предприятие "МАЗ-Вейчай", созданное Минским автозаводом и китайской корпорацией Weichai. Общий объем инвестиций в строительство завода составляет около 20 млн. долларов. Совместное предприятие выступает резидентом парка и тем самым может пользоваться льготами и преференциями.

Церемонию запуска завода посетили премьер-министр Сергей Румас, министр промышленности Павел Утюпин, министр экономики Дмитрий Крутой, гендиректор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович и глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко. От китайской стороны присутствовали заместитель губернатора провинции Шаньдун Лин Вэнь, председатель корпорации Weichai Тань Сюгуан и посол этой страны в Беларуси Цуй Цимин.

 
Завод занимает территорию в 3,5 гектара. Здесь будут производить двигатели мощностью от 130 до 700 «лошадей» для грузовиков, автобусов и спецмашин. Все моторы относятся к экологическим классам Евро-5 и Евро-6. Выпускать их будут путем мелкоузловой сборки, а попутно – повышать уровень локализации производства. При работе в одну смену завод способен выпускать 10 тыс. двигателей в год, при двухсменном режиме – вдвое больше.

 В ноябре прошлого года на заводе состоялся пробный запуск производства. С тех пор было собрано более 780 двигателей. В планах до конца года – выпустить еще 500 моторов.

 Большую часть моторов будут использовать при сборке автотехники МАЗ, однако около трети продукции могут экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья. Все станции техобслуживания МАЗ в России, Украине и Беларуси готовы обеспечить их гарантийное и послегарантийное обслуживание. Ранее белорусские грузовики уже оснащали двигателями Weichai, и те себя хорошо показали в стране и за рубежом.

 "Запуск нового моторного завода имеет большое значение для белорусского автопрома. Теперь МАЗ сможет выпускать собственные дизельные двигатели, что позволит повысить эффективность производства и положительно отразится на себестоимости автотехники. Важно, что партнерство с Weichai не ограничивается инвестициями: китайские партнеры привносят также новейшие технологии. Выпускаемые моторы будут одними из лучших по сочетанию цены и качества в странах СНГ", – отмечают в ОАО "МАЗ".

 Предложение построить моторный завод в Беларуси впервые обсуждалось в 2016 году во время визита главы государства в Китай. Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве. Проект получил одобрение и поддержку у председателя КНР Си Цзиньпина.


 Параллельно в парке "Великий камень" строится завод по выпуску механических коробок передач. Его владельцем выступает совместное предприятие "Фаст-МАЗ", созданное ОАО "МАЗ" вместе с китайской компанией Shaanxi Fast Gear – "дочкой" Weichai. Завод построят к концу 2020 года, после чего под брендом "Фаст-МАЗ" планируется ежегодно собирать 10 тыс. коробок передач.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАЗ и Weichai ввели в эксплуатацию завод по выпуску дизельных двигателей. Предприятие разместилось в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павлины, говоришь? Писатель получил «тройку» за сочинение по собственному рассказу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика