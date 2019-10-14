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Гинеколог была в шоке: паралимпийская чемпионка о беременности и родах

14.10.2019 20:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все девять месяцев беременности паралимпийская чемпионка Людмила Волчек взбиралась к лифту без пандуса и электроподъемника, а сейчас счастливая мама показывает фото дочки в балетной пачке и снова мечтает о ребенке.

Гинеколог была в шоке: паралимпийская чемпионка о беременности и родах
© Sputnik / Сергей Пушкин
Людмила Волчек – паралимпийская чемпионка в лыжных гонках. Но, рассказывая о личных рекордах, первым делом называет не трассу, а лестницу одиннадцатиэтажной гостиницы, в которой жила на сборах – ее однажды пришлось покорять на коляске. Лифт не работал – отключили электричество.

В 2001 году спортсменка, легкоатлетка Людмила Волчек забралась на крышу, чтобы поправить телевизионную антенну – и упала. Из-за травмы позвоночника они оказалась в инвалидной коляске, но из спорта не ушла. Сейчас она член паралимпийской сборной Беларуси.

А главная награда – тоже не медаль, а дочка Настя, которая в этом году пошла во второй класс. И всю беременность Людмиле тоже приходилось обходиться без пандуса. Электроподъемник, о котором она просила, поставили, лишь когда дочке исполнилось полгода.


Самой золотой своей медалью паралимпийская чемпионка считает дочку Настю
Приходилось планировать свой график так, чтобы утром уйти, а вечером прийти. Чтобы "несколько раз не скакать" по ступенькам.

О дне, когда увидела на тесте на беременность две полоски, и о том, как проходили многие дни после этого, Людмила рассказала корреспондентам Sputnik.

Без пандуса и с животом

"Это волнительный момент – когда делаешь тест на беременность, а он показывает две полосочки. После травмы жизнь разделяется на "до" и "после". А потом моя жизнь снова разделилась: до рождения Настеньки и после. Беременность была неожиданной, но желанной", – рассказывает Людмила.

Узнав о своем положении, спортсменка позвонила лучшей подруге, а затем – брату. Потом рассказала маме. Та поделилась: понимает, что должна быть рада беременности дочери, но ей почему-то страшно. Сама Людмила признается: поначалу страшно было и ей.

"Как ты будешь справляться? Как на улицу с ребенком ходить? Но когда мы выходили на улицу, я понимала, что мне даже проще, чем здоровому человеку. Другие мамы носят ребенка на руках, а я возила на коленях. А потом мой ребенок держался за коляску и топал рядом", – рассказывает Людмила.


Пять подходов к турнику, чтобы подтянуться – по двадцать раз каждый. И так каждое утро!
© SPUTNIK / СЕРГЕЙ ПУШКИН

Мы разговариваем на площадке с турниками, где тренируется спортсменка. Пять подходов к турнику, чтобы подтянуться – по двадцать раз каждый. Потом – пресс. А вот подъем с переворотом пока не дается.

На пятом месяце беременности Людмила поехала на Чемпионат мира, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду в Лондоне. Через две недели после родов снова была на тренировке – приводила себя в форму к будущей Олимпиаде.

"Было больно, были очень странные ощущения – как будто это не твое тело. Но приходилось набирать форму перед Лондоном. Там я взяла бронзу, но это самая моя золотая медаль, – говорит Людмила, а потом поправляется: – Нет, все-таки самая золотая медаль – это мой ребенок".

Физической нагрузки, впрочем, и без тренировок хватало.

"Когда я узнала о своем положении, начала работать над тем, чтобы мне поставили электроподъемник. Мне говорили: можем сделать только пандус. Я отвечала: а вы сделайте, если вы сами по нему подниметесь", – вспоминает Людмила о своих непростых переговорах с администрацией района.

Спортсменку пытались заверить в том, что понимают ее положение, но она убеждена – понять ее можно, только проведя в инвалидной коляске хотя бы полдня. Попытаться поехать на сессию, на тренировку, в поликлинику.

"Подъемник сделали – когда Настеньке было полгода", – резюмирует Людмила.

"Гинеколог была в шоке"

Жизнь Насти тоже наполнена спортом – девочка катается на коньках, горных лыжах, профессионально занимается балетом, даже выступала в Большом театре оперы и балета вместе со взрослыми танцорами.

Но если Людмила рассказывает, что с детства искала адреналин, то Настя другая – даже когда была совсем маленькой, хлопот маме не доставляла. Просыпалась за ночь только один раз, а потом крепко спала до самого утра.

"Настя понимает на подсознательном уровне, что куда-то лезть нельзя, я ее не спасу. Мой ребенок – это чудо чудесное с самого ее рождения", – рассказывает Людмила и показывает фотографии дочери – на лыжах, на коньках, в балетной пачке.

Наша собеседница признает: во время беременности с врачами ей повезло, но считает, что во многом благодаря тому, что к моменту заветных двух полосочек уже была известна как спортсменка. В регионах же, говорит Людмила, порой женщин на инвалидных колясках уговаривают сделать аборт.

Ей с такими советами сталкиваться не приходилось, а вот увидеть большие глаза гинеколога все-таки довелось.


"Когда я обратилась в свою поликлинику, гинеколог была в шоке. Она вида не показала, но я видела, как человек относится ко мне. Чуть небольшая проблема – отправляла на сохранение в "семерку" (бывшая 7-я больница, сейчас – РНПЦ "Мать и дитя" – Sputnik), – вспоминает Людмила.

В седьмой больнице все необходимые условия были, а вот в поликлиниках женщины на коляске часто сталкиваются с проблемой – попросту нет подходящего кресла для осмотра. Не то что вести беременность – просто получить нормальную врачебную консультацию очень сложно.

"Процедура не из приятных"

Людмила признает: осмотр у гинеколога и в целом не самая приятная процедура. И она во много раз тяжелее, если в кабинете нет подходящих условий.

"В "семерке" – там кресло мягенькое, тепленькое, никакого конфуза ты не испытываешь. А когда приезжаешь в поликлинику, тебя смотрят на кушетке, и полного обследования ты не можешь получить", – рассказывает Людмила.

От того, чтобы врач и медсестра переносили пациентку в смотровое кресло на своих руках, она отказывается.

Сейчас в белорусских поликлиниках есть только одно смотровое кресло с подъемником. Такая ситуация вылилась в проект "Бязмежная": его инициаторы настаивают – хотя бы одно смотровое кресло для людей с инвалидностью должно быть в каждой области. Деньги на оборудование собирают совместными усилиями через краудфандинг.

Отношение к женщинам, которые решились рожать, несмотря на коляску, со временем меняется, говорит Людмила.

"Низкий поклон тем девочкам, которые рискнули родить в советские времена, когда не было даже памперсов. На нас и сейчас косо смотрят, но теперь люди другие. У молодых врачей другой менталитет", – рассказывает Людмила.

"Такие девочки, как ты, сами рожают"

Когда Людмилу отправляли в больницу, долго лежать в палате спортсменка не могла, режим не соблюдала. Смеется: ее можно было найти всюду. Врачи нервничали, и иногда пациентка все же соглашалась полежать, но недолго – опухали ноги. Она и до травмы профессионально занималась спортом, так что своей жизни без движения не мыслит.

Врачи волновались, а Людмила раз за разом их удивляла – в послеродовой палате не просто не лежала на месте, но и помогала другой молодой маме, у которой родилась тройня.

Но есть и особенности белорусской медицины, побороть которые даже жизнерадостной и активной Людмиле пока не удалось. Она очень хотела бы родить естественным путем под присмотром врача, но когда начались схватки, телефон доктора, с которым говорила об этом, оказался выключен.

"А когда пришли дежурные врачи, мне сказали писать расписку о том, что рожаю под свою ответственность. Потом пугали, говорили, что ребенок крупный – 3,8 килограмма. А Настенька родилась с весом всего 2,9 килограмма. И когда меня осматривал канадский врач в Сочи, он сказал: такие девочки, как ты, сами рожают. А я развожу руками – мне сделали кесарево. Но, с другой стороны – ребенок здоров, и слава Богу", – говорит Людмила.

"Я не испытывала проблем с ребенком"

Пока мы общаемся, Настя сидит в школе на уроках. Но с ранних лет ей приходилось ездить с мамой и на сборы, и на соревнования.

Там возникла неожиданная проблема – спортсменам запрещают кормить ребенка грудью. При этом у соперниц из других стран таких ограничений нет. Кто их придумал, Людмила не понимает.

"Когда я прихожу домой, полна кислородом, здоровьем, прикладываю к груди малышку – что в этом плохого?" – недоумевает Людмила.

И поясняет: Олимпиад может быть еще много, а ребенок один.

А впрочем, собеседница признается: она снова хотела бы забеременеть.


"Беременность – это очень приятные ощущения, когда ребенок находится в тебе. Это жизнь, которую ты чувствуешь. Непередаваемые ощущения, и хочется повторения", – говорит Людмила.

Вообще и о беременности, родах, воспитании Насти говорит с легкостью – с той же, с какой подтягивается на турнике.

"Я не испытывала проблем с ребенком", – пожимает она плечами.

Не было проблем и в детском саду. Людмила признается, что переживала, как бы дети не начали дразнить Настю за то, что мама приезжает за ней на коляске. Но дети не просто не дразнились – они бежали Людмиле навстречу каждый раз, как она появлялась в саду, и с восторгом рассматривали коляску, с которой спортсменка так мастерски управляется.

"Когда я приезжала в сад, они становились в очередь, чтобы я их катала, а Настеньке говорили: у тебя такая мама крутая! Мне моя жизнь нравится, и я очень рада, что люди меня воспринимают как здорового человека. Бывает, что незнакомые люди, когда слышат мою историю, говорят – о, жаль, что так получилось! А я говорю: а мне не жаль моей жизни. Да, я живой человек, я скучаю по тем моментам, когда бегала кроссы. Иногда снится, как бегу по лесу, чувствую каждую шишечку под стопой. Но мне своей жизни не жаль", – говорит Людмила.
Когда-то Настя спросила у своей мамы, паралимпийской чемпионки, какая у нее мечта.

"А я говорю – моя мечта сидит передо мной и задает вопросы о том, какая меня мечта", – просто ответила Людмила.
 
 
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Все девять месяцев беременности паралимпийская чемпионка Людмила Волчек взбиралась к лифту без пандуса и электроподъемника, а сейчас счастливая мама показывает...
 
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