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Никуленков о матче с «Рыбницей»: «Чуть-чуть тяжело было играть»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гандбольный СКА продолжает выступление в Кубке ЕГФ. В ответном матче второго квалификационного раунда армейцы одолели дома словенскую «Рыбницу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом тайме тон задавали гости, хозяева лишь перед перерывом смогли сравнять счет – 13:13. А вот во второй половине в отрыв ушла уже минская команда. Свое преимущество армейцы сохранили до конца матча. Как итог – 28:23.
Самым результативным стал Дмитрий Никуленков: на его счету 9 заброшенных мячей.
Дмитрий Никуленков, разыгрывающий ГК СКА:
Своего следующего соперника по кубку ЕГФ армейцы узнают 15 октября, когда пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда.
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Новости Беларуси. Гандбольный СКА продолжает выступление в Кубке ЕГФ. В ответном матче второго квалификационного раунда армейцы одолели дома словенскую...
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