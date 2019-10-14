«Поиск-2019»: около двух тысяч разведчиков стран ОДКБ участвуют в учениях в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На западе Беларуси стартовали масштабные учения подразделений разведки стран ОДКБ «Поиск-2019». В них задействованы около двух тысяч человек и 200 единиц техники.

Военные шести государств отрабатывают устройство засад, блокирование бандформирований и освобождение населенных пунктов. В Беларуси подобные учения проходят впервые.

«То, что сейчас происходит на полигонах Вооруженных сил Беларуси, проходит в полной взаимосвязи с теми мероприятиями, учениями, которые сейчас идут в России с Коллективными силами оперативного реагирования», – заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров.

«Подготовка и вывод разведорганов в район выполнения боевых задач будет проводиться как наземным, так и воздушным, и водным путем, в том числе ночью с использованием высотного кислородного оборудования», – рассказал заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Беларуси по боевому управлению Игорь Король.

К участию в маневрах привлекли также внутренние войска и подразделения МЧС Беларуси. Учения проходят сразу на нескольких полигонах и завершатся в эту пятницу.