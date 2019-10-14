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Белорусское министерство сменит название

15.10.2019 07:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусское министерство сменит название
Фото из открытых источников

Ранее в стране обсуждался вопрос о необходимости создания госрегулятора в сфере цифрового развития страны. Представители IT-сектора инициировали появление в Беларуси министерства цифровой экономики. 

«Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя премьер-министра Александра Турчина.

Ведомство станет развивать цифровизацию, тесно работая с представителями IT-сектора. 

Белорусское министерство сменит название
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Минсвязи сменит название и будет регулятором в сфере цифровизации.
 
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