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Белорусское министерство сменит название
15.10.2019 07:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ранее в стране обсуждался вопрос о необходимости создания госрегулятора в сфере цифрового развития страны. Представители IT-сектора инициировали появление в Беларуси министерства цифровой экономики.
«Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства», - сообщает
Ведомство станет развивать цифровизацию, тесно работая с представителями IT-сектора.
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Минсвязи сменит название и будет регулятором в сфере цифровизации.
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